Carlsen med kjapp VM-remis: – Ikke bra, men veldig akseptabelt

Utfallet var klart etter under tre timer og 41 trekk. Carlsen har spilt remis i alle sine 17 siste VM-partier i klassisk sjakk. Rekken strekker seg tilbake til duellen mot Sergej Karjakin i 2016.

Carlsen har vært verdensmester uavbrutt i åtte år. I denne perioden har 39 av 48 mesterskapspartier gitt uavgjort.

– Det var ikke bra, men veldig akseptabelt. Sammenlignet med i går var det lettere og mer behagelig, sa Carlsen til VG.

– Jeg har vært OK i svartpartiene. Så lenge jeg ikke har åpningsproblemer, er jeg fornøyd, Men jeg må begynne å skape noe, sa han videre.

Valgte riktig

Starten på søndagens parti ga de samme trekkvalgene som på Dubai-VMs første dag. Med hvite brikker opparbeidet Nepomnjasjtsjij seg den beste stillingen, men spillet var ikke like komplisert som dagen før.

En svart bonde på kanten var en bekymring for Carlsen. Den var under press og sto nokså ubeskyttet. Sjakkesset kastet jakka før sitt 13. trekk.

Sjakkcomputeren ga Nepomnjasjtsjij en halv bondes fordel, men russeren slet med å finne en vei videre. Han brukte en halvtime på det som ble et trygt og avventende bondetrekk. Det økte sjansene for remis.

Deretter gjorde Carlsen akkurat det valget han måtte gjøre for å holde en fortsatt jevn stilling. Ifølge computeren ville alle andre trekk enn D-bonden fram ha gitt «Nepo» et klart overtak på brettet.

Partiet var over like etter at spillerne hadde passert tidskontrollen ved 40 trekk.

Fridag

Carlsen har ikke ledet en VM-kamp siden 2014. Da forsvarte han tittelen mot indiske Vishy Anand, mens hans to siste triumfer mot Karjakin (2016) og Fabiano Caruana (2018) kom etter omspill.

Foran mesterskapet i Dubai ble seriespillet økt fra 12 til 14 partier. Håpet var at det skulle gi flere seirer, men hittil har ikke grepet gjort slutt på remisrekken. Førstemann til 7,5 poeng blir verdensmester. Et eventuelt omspill skjer 15. desember.

Mandag har VM-duellen sin første av fem planlagte hviledager. Carlsen spiller deretter det fjerde partiet på sin egen 31-årsdag.

– Det er godt å få en hviledag. Jeg skal prøve å få brukt den til litt aktivitet. Det blir noen hektiske dager når jeg spiller, sa han etter søndagens parti.