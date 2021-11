Berget avgjorde for Malmö – kan vinne seriegull mandag

Serietoer Djurgården snublet hjemme mot Varberg tidligere på dagen, og dermed kunne Malmö ta et godt grep om ligatittelen med seier borte mot Kalmar.

Det tok sin tid, men i det 83. minutt kom vinnermålet, signert Berget. Nordmannen fikk et innlegg i boksen og var iskald i avslutningsøyeblikket. Et flott touch og en rolig avslutning med utsiden av foten gjorde at Berget og Malmö kunne slippe jubelen løs til slutt.

– Det var skjønt å sette den. Nå har vi gjort vår del av jobben, så får vi se hvordan det blir i morgen, sa Berget til Discovery Plus. Han startet på benken, men ble byttet inn vel halvveis i 2. omgang.

Malmö står med 58 poeng. Det er fem flere enn AIK og seks flere enn Elfsborg, som møtes når nest siste serierunde i Allsvenskan avsluttes mandag. Djurgården ligger på 2.-plass, men med 54 poeng og bare en kamp igjen kan de ikke ta igjen Malmö.

Med en klart bedre målforskjell enn Elfsborg vil gullet i grunn sikres dersom AIK ikke vinner, men ved uavgjort er det ikke engang teoretisk mulighet for noe annet enn Malmö-gull.

Allsvenskan menn søndag, 29. runde:

Degerfors – IFK Norrköping 4-1 (4-0)

Mål: 1-0 Johan Bertilsson (str. 13), 2-0 Axel Lindahl (19), 3-0 Bertilsson (25), 4-0 Oliver Ekroth (45), 4-1 Carl Björk (75). 2118 tilskuere.

Djurgården – Varberg 2-3 (0-1)

Mål: 0-1 Alexander Johansson (33), 1-1 Edward Chilufya (48), 1-2 Ryan Moon (55), 1-3 Albin Winbo (61), 2-3 Joel Asoro (90). 23.227 tilskuere.

Leo Cornic var ubenyttet reserve for Djurgården.

IFK Göteborg – Östersund 4-0 (2-0)

Mål: 1-0 Marcus Berg (3), 2-0 Tobias Sana (24), 3-0 Berg (56), 4-0 Kalpi Ouattara (selvmål 73). 10.824 tilskuere.

Eirik Haugan spilte hele kampen for Östersund.

Halmstad – Hammarby 0-0

Kalmar – Malmö 0-1 (0-0)

Mål: 0-1 Jo Inge Berget (83).

Lars Sætra og Oliver Berg spilte hele kampen for Kalmar. Jo Inge Berget spilte 21 minutter som innbytter for Malmö.

Spilles mandag: Elfsborg – AIK, Mjällby – Örebro, Sirius – Häcken.