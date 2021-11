Riiber diskvalifisert fra kombinertrennet i Ruka: – Veldig ubehagelig

Han ble diskvalifisert i kvalifiseringen etter at det kom fram at det var en feil med hoppdressen. Også Kasper Moen Flatla ble diskvalifisert for en feil på dressen. Der var det en søm som løsnet.

– Midjen var litt mindre enn det den skulle være. Dressen var litt for stor, sa Riiber til Viaplay.

– Det er kjipt og skal ikke skje, konstaterte han.

Sportssjef for kombinertlandslaget, Ivar Stuan, var lite fornøyd med at de ble diskvalifisert.

– Det er en centimeter eller to om å gjøre. Vi hadde fire av sju nordmenn inne på kontroll, så det er helt forferdelig at vi skal bruke tida på å bli kontrollert i alle retninger. Jeg føler de er etter oss. Det er veldig rart og ubehagelig, sa Stuan.

– Jeg trives ikke i det hele tatt i situasjonen her nå, fortsatte han.

Dermed går lørdagens kombinertkonkurranse uten fredagens vinner Riiber. Han var overlegen sist sesong og vant verdenscupen, men nå får han altså ikke delta lørdag.

Riiber var storfavoritt foren rennet og går nå glipp av potensielle 8000 euro i premiepenger (81.000 norske kroner).

Han får imidlertid en ny mulighet søndag.