Ødegaard tilbake fra start da Arsenal slo tilbake

Saka avsluttet et flott Arsenal-angrep med sin andre ligascoring for sesongen. Bare sju minutter senere måtte det unge talentet av banen med skade. Inn på banen kom Gabriel Martinelli, som scoret kun to minutter senere.

Arsenals seier var viktig for London-klubben etter stortapet mot Liverpool (0-4) sist runde. Martin Ødegaard var en sentral brikke for de rødkledde og spilte hele kampen.

Ødegaard har kommet inn som innbytter i de fire siste kampene. Siden 18. oktober hadde 22-åringen kun spilt 98 minutter for London-klubben i Premier League før lørdag.

Newcastle er stadig det eneste laget i Premier League uten en seier.

Torsdag venter Manchester United for Arsenal, mens Newcastle skal jakte på sesongens første trepoenger mot Norwich to dager tidligere.

Utrolig miss

Den første omgangen var underholdende med to lag som skapte flere muligheter. Flest av dem var det Arsenal som sto for.

Etter 20 minutter ble Ødegaard felt på 20 meter og tok frisparket selv. Det ble bøyd rundt muren, men ikke langt nok oppe i hjørnet, og keeper Martin Dúbravka reddet greit.

Jonjo Shelveys skudd etter en halvtimes spill ble reddet flott av Arsenal-målvakt Aaron Ramsdale som fikk vippet ballen i tverrliggeren og ut.

Fem minutter før pause kom en utrolig bom av Pierre-Emerick Aubameyang. Emile Smith Rowes heading fra fem meter ble reddet av Dubravka. Aubameyang sto klar til å sette inn returen, men avsluttet i stolpen og ut til Arsenal-toppscorerens og hjemmefansens store frustrasjon.

Mål etter mål

Etter hvilen tok Arsenal mer og mer tak i kampen. Elleve minutter ut i omgangen kom Sakas scoring, Etter mange, mange trekk i laget satte han ballen i mål fra skrått hold. Venstreback Nuno Tavares var aktiv gjennom hele kampen, og før scoringen kom han seg inn i feltet og spilte gjennom Saka på flott vis.

Like etter satte Martinelli ballen i mål etter et lekkert framspill av høyreback Takehiro Tomiyasu. Newcastles Callum Wilson ropte på straffe etter et av flere gjennomspill av Shelvey, men dommeren vinket spillet videre.

Newcastle må med det vente til den 14. runden for å få mulighet til å ta sesongens første seier. Da skal den ferske manageren Eddie Howe lede laget sitt for første gang på hjemmebane etter å ha vært koronasmittet.

Premier League menn lørdag, 13. runde:

Arsenal – Newcastle 2-0 (0-0)

Mål: 1-0 Bukayo Saka (55), 2-0 Gabriel Martinelli (66).

Dommer: Stuart Attwell.

Gult kort: Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal, Matt Ritchie, Emil Krafth, Jamaal Lascelles, Newcastle.

Arsenal (4-4-1-1): Aaron Ramsdale – Takehiro Tomiyasu, Ben White, Gabriel, Nuno Tavares – Bukayo Saka (Gabriel Martinelli fra 64.), Thomas Partey (Mohamed Elneny fra 85.), Albert Sambi Lokonga, Emile Smith Rowe – Martin Ødegaard – Pierre-Emerick Aubameyang (Alexandre Lacazette fra 76.).

Newcastle (3-4-3): Martin Dúbravka – Emil Krafth, Fabian Schär, Jamaal Lascelles – Ryan Fraser, Joe Willock, Jonjo Shelvey (Isaac Hayden fra 88.), Matt Ritchie (Jacob Murphy fra 68.) – Joelinton (Miguel Almirón fra 68.), Callum Wilson, Allan Saint-Maximin.

Senere kampstart (16.00): Crystal Palace – Aston Villa, Liverpool – Southampton, Norwich – Wolverhampton, Brighton – Leeds (18.30).