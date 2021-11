Ny scoringsfest for Liverpool – Jota-dobbel mot Southampton

Forrige uke ble det 4-0-seier mot Arsenal. I mellomtiden sikret Liverpool seg sin femte strake seier i mesterligagruppespillet med 2-0-seier over Porto før lørdagens fest mot Southampton. Diogo Jota scoret de to første målene før Thiago Alcântara og Virgil van Dijk la på til 3-0 og 4-0.

Liverpool har 39 mål på 13 kamper i Premier League og scorer med det i snitt tre mål per kamp. Det er ni mål flere enn Chelsea, som riktig nok har én kamp mindre spilt.

Jotas to scoringer sender ham opp på 2.-plass på toppscorerlista med sju mål, fire færre enn Mohamed Salah som har elleve fulltreffere. Også Sadio Mané har sju scoringer denne sesongen. Roberto Firminos fire mål gjør at Jürgen Klopps gutter har hele fire spillere innenfor topp ti på toppscorerlista.

Ingen Elyounoussi

Jota, Salah og Alex Oxlade-Chamberlain var blant spillerne som kunne gjort at stillingen hadde blitt enda styggere for Southampton mot slutten.

1. desember er det byderby mot Everton for Liverpool. Southampton tar imot Leicester.

Mohamed Elyounoussi var ikke å se i Southampton-troppen, som fikk en fæl start på kampen. Før to minutter var spilt satte Jota inn sitt første mål. En halvtime senere ble stillingen doblet etter flott spill. Salah kom seg løs i 16-meteren og serverte ballen på åpent mål til Jota, som kunne tuppe inn 2-0.

Flere mål

Thiago sørget for 3-0 sju minutter før pause med en lekker scoring. Mot Porto scoret han et utrolig mål på langskudd. Denne gangen var det danseferdighetene som ble brukt. Med venstrefoten økte han til 3-0 via midtstopper Lyanco.

Tidligere Southampton-spiller van Dijk leverte en avmålt feiring da han scoret på fiffig vis. På et strålende hjørnespark fra Trent Alexander-Arnold hadde nederlenderen løpt seg fri og avsluttet med høyrefoten fra omkring elleve meter.

Det er ett poeng opp til tabelltoppen for Liverpool. Den er det Chelsea som innehar med én kamp mindre spilt. Søndag kommer Manchester United på besøk til Stamford Bridge.

KAMPFAKTA

Liverpool – Southampton 4-0 (3-0)

Mål: 1-0 Diogo Jota (1), 2-0 Jota (31), 3-0 Thiago (36), 4-0 Virgil van Dijk (51).

Dommer: Andre Marriner.

Gult kort: Jan Bednarek, Southampton.

Lagene:

Liverpool (4-3-3): Alisson – Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson – Jordan Henderson (James Milner fra 66.), Fabinho, Thiago (Alex Oxlade-Chamberlain fra 58.) – Mohamed Salah, Diogo Jota (Takumi Minamino fra 80.), Sadio Mané.

Southampton (3-4-3): Alex McCarthy – Jan Bednarek (Nathan Redmond fra 45.), Lyanco, Mohammed Salisu – Tino Livramento, James Ward-Prowse, Oriol Romeu, Romain Perraud (Kyle Walker-Peters fra 86.) – Armando Broja, Ché Adams (Nathan Tella fra 45.), Adam Armstrong.

Premier League football menn lørdag, 13. runde:

Arsenal – Newcastle 2-0, Crystal Palace – Aston Villa 1-2, Liverpool – Southampton 4-0, Norwich – Wolverhampton 0-0.

Senere kampstart: Brighton – Leeds (18.30).

Spilles søndag: Brentford – Everton, Burnley – Tottenham, Leicester – Watford, Manchester C. – West Ham, Chelsea – Manchester U.