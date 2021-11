Lørdagens TV-sport, time for time

04.30: Ishockey, NHL: San Jose Sharks - Toronto Maple Leafs. (Vsport2)

06.00: Golf, Asian Tour, Blue Canyon Phuket Championship. (Viasat Golf)

09.00: Curling, EM i Lillehammer: Bronsefinale menn: Norge - Italia. (Eurosport N)

09.10: Kombinert, verdenscup menn (2 av 22) i Ruka, Finland (2. del av minitour): Hopp (HS142. Jarl Magnus Riiber vant første rennet av denne minitouren fredag. (TV3)

10.15: Langrenn, verdenscup i Ruka, Finland: 15 km klassisk menn. Hva for vi se av Johannes Høsflot Klæbo i hans første distanserenn for sesongen. Nederlaget på sprinten fredag var en nedtur for ham. (TV3)

11.00: Golf, Joburg Open (17,5 mill. rand), europatour menn i Johannesburg, Sør-Afrika med Kristoffer Reitan på start. (Viasat Golf)

11.45: Skiskyting, verdenscup i Östersund, Sverige, normaldistanse: 15 km kvinner. (NRK1)

12.00: Hopp, verdenscup kvinner i Nizjnij Tagil, Russland (HS97). (TV3)

12.30: Curling, EM i Lillehammer: Finale, kvinner: Sverige - Skottland. (Vsport3)

13.15: Sjakk, VM-duell i Dubai (best av 14): Magnus Carlsen – Jan Nepomnjasjtsjij, Russland, 2. parti. Det første endte i remis fredag. (NRK2)

13.30: Langrenn, verdenscup i Ruka, Finland: 10 km klassisk kvinner. Spennende å se om Therese Johaug blir utfordret av de svenske jentene her. Og hvor står Jessica Diggins? (TV3)

13.30: Fotball, engelsk Premier League menn (13. runde): Arsenal – Newcastle fra Emirates stadium. (TV2 Sport Premium)

13.30: Fotball, engelsk mesterskapsserie menn (20. runde): Preston – Fulham fra Deepdale. (Vsport2)

14.00: Tennis, Davis Cup menn, nivå 1 i Oslo Tennisarena: Norge – Ukraina, 2. dag. Viktor Durasovic og Casper Ruud vant hver sin kamp fredag, dermed trenger Norge bare en seier til for å avansere. (Eurosport 1)

14.30: Håndball, landslagsturnering kvinner i Åsane Arena, Bergen (2. runde): Nederland – Russland. (TV2 Sport2)

14.45: Innebandy, VM-sluttspill kvinner i Uppsala, Sverige, gruppespillet 1. dag: Gruppe D: NFFR (Russlands innebandyforbund) – Norge. (TV2 Sport1)

15.00: Skiskyting, verdenscup i Östersund, Sverige, normaldistanse: 20 km menn. (NRK1)

15.00: Fotball, 1. divisjon menn (30. og siste runde): Start – Sandnes Ulf fra Sparebank Sør Arena. (MAX). Bryne – Strømmen, Fredrikstad – Ranheim, Grorud – HamKam, KFUM Oslo – Jerv, Raufoss – Åsane, Stjørdals-Blink – Aalesund, Ull/Kisa – Sogndal. (Samlesending på Eurosport N, enkeltkamper på Eurosport Pluss)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (13. runde): Wolfsburg – Borussia Dortmund fra Volkswagen Arena. (Vsport+)

15.30: Kombinert, verdenscup menn (2 av 22) i Ruka, Finland (2. del av minitour): 10 km langrenn. (TV3)

16.00: Fotball, engelsk Premier League menn (13. runde): Liverpool – Southampton fra Anfield. (TV2 Sport Premium)

16.00: Fotball, engelsk mesterskapsserie menn (20. runde): Huddersfield – Middlesbrough fra Kirklees stadium. (Vsport2)

16.30: Hopp, verdenscup menn (3 av 28) i Ruka, Finland (HS142). Halvor Egner Granerud røk overraskende nok ut i kvalifiseringen i går. Men seks norske hoppere er med i dagens renn. (TV3)

16.45: Håndball, landslagsturnering kvinner i Åsane Arena, Bergen (2. runde): Norge – Sør-Korea. Turneringen er generalprøven foran VM i Spania i desember. Norge innledet med storseier over Nederland torsdag. (TV2)

17.00: Curling, EM i Lillehammer: Finale menn: Sverige - Skottland. Pussig nok samme finalister for menn som for kvinner. (Vsport3)

18.00: Sykling, Champions League i banesykling fra Panevezys i Litauen. (Eurosport 1)

18.00: Fotball, Eliteserien menn (28. runde): Lillestrøm – Strømsgodset fra Åråsen stadion. (MAX), Odd – Vålerenga fra Skagerak arena. (TV Norge).

18.00: Ishockey, Eliteserien menn (22. runde): Vålerenga – Lillehammer fra Jordal Amfi. VIFs trener Kenneth Larsen fikk sparken etter tapet for Ringerike. Antagelig Espen Knutsen som leder laget i dag. (TV2 Sport2)

18.30: Fotball, engelsk Premier League menn (13. runde): Brighton – Leeds fra Falmer stadium. (TV2 Sport Premium)

18.30: Sjakk, VM-duell i Dubai (best av 14): Magnus Carlsen – Jan Nepomnjasjtsjij, Russland, 2. parti. (NRK1)

18.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (13. runde): Bayern München – Arminia Bielefeld fra Allianz Arena. (Vsport1)

19.00: Alpint, verdenscup kvinner i Killington, Vermont: Storslalåm (2 av 9), 2. omgang. (TV3)

20.00: Dart, Players Championship. (Vsport2)

20.15: Alpint, verdenscup menn i Lake Louise, Canada: Utfor (2 av 11). Fredagens super-G ble avlyst på grunn av værforholdene. (TV3)

20.30: Fotball, tysk 2. Bundesliga (15. runde): Holstein Kiel – Werder Bremen. (Vsport1)

21.33: Snooker, UK Championship, andre spilledag. (Eurosport 1)

00.00: Ishockey, NHL: Florida Panthers - Seattle Kraken. (Vsport1)

01.00: Ishockey, NHL: Vegas Golden Knights - Edmonton Oilers. (Vsport2)

03.00: Ishockey, NHL: Colorado Avalanche - Nashville Predators. (Vsport1)