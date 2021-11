4.-plass for Valnes da Niskanen vant i Ruka: – Strålende fornøyd

Under iskalde forhold i Finland, i nesten 20 minusgrader, var det hjemmehåpet Iivo Niskanen som var sterkest, men Valnes var kanskje den som imponerte mest.

Med bare et drøyt sekund opp til Aleksandr Bolsjunov på 3.-plass, leverte Valnes en god søknad om å bli en av de fire norske som blir tatt ut til OL. Selv om han var fornøyd med løpet var han skuffet over at pallplassen glapp da Bolsjunov gikk i mål.

– Det var litt vondt. Et drøyt sekund der. Jeg skal vel ligge og tenke på hvor jeg kunne tatt det sekundet nå i ettermiddag, sa Valnes til Viaplay etter Bolsjunov gikk i mål.

Alt i alt var han uansett veldig fornøyd.

– Det er det beste jeg har gjort, så jeg er strålende fornøyd jeg. Det var en fin plass å gjøre mitt beste løp.

Intervallstarten på 15 kilometer klassisk er en av OL-øvelsene. Lørdagens konkurranse ga dermed en god pekepinn på styrkeforholdene mellom løperne før OL i Beijing i februar.

Mens Valnes styrket sjansene sine, fikk ikke Simen Hegstad Krüger noen ting til å stemme. Lyn-løperen havnet helt nede på en 74.-plass.

– Jeg følger jeg går fortere på oppvarmingen enn i løpet. Jeg skjønner ikke helt hva som skjer, sa Krüger etter løpet.

Ellers var det ingen nordmenn som utmerket seg nevneverdig. Emil Iversen var nest beste norsk på en 6.-plass, mens Johannes Høsflot Klæbo, Pål Golberg og Hans Christer Holund endte på henholdsvis 9.-, 10.- og 12.-plass.

Mest bekymringsverdig var OL-sølvvinneren på 15km, Simen Hegstad Krüger, som endte over tre minutter bak vinneren.

Verdenscup langrenn i Ruka, Finland lørdag, klassisk:

15 kilometer, menn:

1) Iivo Niskanen, Finland 33.08,6 2) Alexej Tsjervotkin, Russland 0.08,3 min. bak, 3) Aleksandr Bolsjunov, Russland 0.14,1, 4) Erik Valnes, Norge 0.15,2, 5) Sergej Ustjugov, Russland 0.21,1, 6) Ilia Semikov, Russland 0.26, 7) Emil Iversen, Norge 0.28,9, 8) Ivan Jakimusjkin, Russland 0.29,5, 9) Johannes Høsflot Klæbo, Norge 0.41,7, 10) Pål Golberg, Norge 0.45,7.

Øvrige norske: 12) Hans Christer Holund 0.59,2, 74) Simen Hegstad Krüger 3.13,5.