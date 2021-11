Terentjev vant prologen i Ruka – kjempenedtur for Iversen

Terentjev vant prologen foran en annen overraskelse, franske Richard Jouve. Hele 1,62 sekunder skilte de to.

Johannes Høsflot Klæbo og Erik Valnes viste også muskler ved å bli nummer tre og fire.

Regjerende verdenscupvinner Aleksandr Bolsjunov, som ikke har hatt den enkleste sesongoppkjøringen, endte på åttendeplass.

Emil Iversen hadde startnummer én i Ruka. For trønderen endte åpningsrennet i en gedigen nedtur. Han var slått med over ti sekunder av prologvinner Terentev, og det ble raskt klart at det ikke ville holde til plass i utslagsrundene.

Pål Golberg ble nummer seks, og også Håvard Solås Taugbøl tok seg enkelt videre. Aron Åkre Rysstad var nummer 29 da 60 løpere var i mål.

For prologvinner Terentev startet jobben med å forsvare sammenlagtseieren i verdenscupen på beste mulige vis. Nytt av året er det nemlig at det deles ut verdenscuppoeng til de ti beste i prologen. Diggins sikret seg 15 poeng fredag.

Det var på forhånd varslet streng kulde i Kuusamo. Grensen for å avvikle konkurranser i verdenscupen er 20 minus. Da løperne ga seg i kast med prologen fredag morgen var man godt innenfor det.

OL i Beijing er sesongens store mål for langrennsløperne. Sprinten i Kina gås i fri teknikk. Den første verdenscupsprinten i den stilarten gås på Lillehammer neste helg.