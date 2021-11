«Sneglesjakken» endelig tilbake: NRK hever lista til Carlsens femte VM-kamp

Tre år er gått siden Carlsen sist var i VM-bobla og spilte klassisk sjakk. Han ble mester for fjerde gang etter tolv strake remispartier og et suverent omspill mot Fabiano Caruana.

Fredag går han i gang med nok et tittelforsvar. Koronapandemien sørget for at det skjer ett år på overtid.

Helt åpen duell

– Jeg tror det blir megaspennende, sier Ole Rolfsrud til NTB før Carlsens duell med russiske Jan Nepomnjasjtsjij i Dubai.

Han skal han lede NRKs sendinger. Tidligere har Rolfsrud vært utsendt reporter, men siden 2018-VM har han vært fast studiovert.

– Vi hadde litt digital romjulssjakk i fjor, men det blir utrolig kjekt å se klassisk sneglesjakk, som jeg kaller det, med to spillere som sitter over brettet med vanlige brikker. Det gleder jeg meg veldig til.

Uerstattelige

Rolfsrud vil ikke røpe for mye, men han er tydelig fornøyd med NRKs satsing på Carlsens femte VM-kamp.

– Vi har en «jækla bra» gjestebooking denne gangen, og vi «bumper» (hever) det opp ganske kraftig. Jeg vet ikke hvor mye jeg kan avsløre, men Jon Almaas og Harald Eia kommer.

Også denne gangen blir Torstein Bae sentral i sendingene. Han har forklart seerne hvert eneste VM-trekk siden Carlsen-debuten i 2013. Det er hans stemme svært mange nordmenn forbinder med sjakk på TV.

Rolfsrud omtaler Bae som «det faglige limet» i redaksjonen.

– Det er to uerstattelige figurer i vår sjakkdekning. Det er Magnus Carlsen og Torstein Bae. Så enkelt er det. Han er helt rå.

Sjakk-VM byr ofte på lange dager. For tre år siden åpnet mesterskapet med en maraton som varte nær en full arbeidsdag. Bae forklarer studiolivet slik:

– Jeg bunkrer opp med Smil og prøver å unngå kaffe. Jeg har ikke tid til å gå på do i løpet av de sju timene hver sending varer, sier han til NTB.

Dundrer på

NRK noterte sine beste sjakktall i 2018. Da fulgte over en halv million seere det dramatiske omspillet som ga norsk tittelseier. Og i snitt ble hvert parti sett av 289.000.

– Er interessen fortsatt den samme?

– Jeg tror det vil ta seg opp når det begynner å balle på seg. Kanskje ikke den første uka, folk må få opp øyene for at det faktisk pågår, sier Rolfsrud.

De siste par årene har NRK mistet retten til å vise svært mye av vintersporten. Rolfsrud avviser at det har jekket opp sjakkens betydning for rikskringkasteren.

– Vi hadde gått «all-in» uavhengige av vinterrettighetene. Sjakk-VM er en veldig viktig begivenhet i Norge. Vi har ikke tenkt at det er viktigere for oss mer enn noen gang, sier han og legger til:

– Vi i NRK og Magnus Carlsen må bare dundre på så lenge vi kan.

Mesterskapet i Dubai kan strekke seg helt til 14 partier før et eventuelt omspill. Førstemann til 7,5 poeng vinner.

FAKTA

Dette er alle verdensmesterne i langsjakk:

* Magnus Carlsen, Norge (2013-)

* Viswanathan Anand, India (2007-13)

* Vladimir Kramnik, Russland (2000-07)

* Garry Kasparov, Sovjetunionen/Russland (1985-2000)

* Anatolij Karpov, Sovjetunionen (1975-85)

* Robert (Bobby) Fischer, USA (1972-75)

* Boris Spasskij, Sovjetunionen (1969-72)

* Tigran Petrosian, Sovjetunionen (1963-67)

* Mikhail Tal, Sovjetunionen (1960-61)

* Vasilij Smyslov, Sovjetunionen (1957-58)

* Mikhail Botvinnik, Sovjetunionen (1948-57, 1958-60 og 1961-63)

* Max Euwe, Nederland (1935-37)

* Aleksander Alekhine, Sovjetunionen/Frankrike (1927-35 og 1937-46)

* Jose Raoul Capablanca, Cuba (1921-27)

* Emanuel Lasker, Tyskland (1894-1921)

* Wilhelm Steinitz, Østerrike-Ungarn (1886-94)