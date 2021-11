Opseth om favorittstempelet: – Positivt

Sist sesongs suverene hoppdronning Lundby blir ikke å se i OL i Beijing i februar, og høyst sannsynlig heller ikke i verdenscupen. Det gjør at Opseth seiler opp som favoritt blant hoppkvinnene.

Første test er verdenscupåpningen i Russland fredag.

– Jeg tror at hovedsakelig det vil være bra. Jeg synes det er bedre å gå inn i en sesong med litt forventninger, enn en der man stiller med blanke ark og ingen har troen og ingen gidder å følge med, sier Opseth til NTB foran sesongstarten.

Hun er også klar på at det er en ting som gjelder i årets sesong. Opseth står hittil uten individuell seier i verdenscupen og en 16.-plass fra normalbakkekonkurransen i OL i Pyeongchang i 2018.

– Målet er individuelt gull i OL, sier 22-åringen.

– Jeg tror også at jeg har muligheten til å være med å kjempe om topplasseringer i verdenscupen gjennom sesongen, fortsetter hun.

Opseth fikk en flott start på den nasjonale sesongen da hun i oktober seiret i NM i Midtstubakken.

Hun sier likevel at hun er spent før sesongen og legger til at hun ikke vet hva noen av konkurrentene har gjort eller hvordan de ligger an foran sesongstarten i Russland. Hun håper at hun kan være med å kjempe i toppen allerede fra første hopp.

– Man må jo tro det da. Jeg håper at jeg kan være med å kjempe i toppen der. Det må være målet, men samtidig kan alt skje og jeg vet jo ikke hvordan vi ligger an, forteller hun.