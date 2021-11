Sport på TV torsdag, time for time

11.00: Golf, Joburg Open (17,5 mill. rand), sesongåpning på Europa-touren for menn. Første dag fra Randpark GC i Johannesburg. Espen Kofstad og Kristoffer Reitan er norske deltakere. De starter sine runder henholdsvis kl. 14.00 og 14.30 norsk tid. (Vsport Golf)

12.00: Curling, EM fra Lillehammer. Menn 9. runde i grunnspillet: Norge – Skottland. Skottene har vunnet alle sine åtte kamper i mesterskapet til nå, leder suverent og er klare for semifinale. Norge vant sine to kamper i går mot Nederland (5-2) og Finland (9-4). Laget til skip Steffen Walstad deler nå tredjeplassen med Italia. Beholder de den er også Norge klare for semifinale. (Eurosport 1, Vsport +)

14.30: Golf, Andalucia Costa del Sol Open de España (600.000 euro) på europatouren for kvinner. Første dag med norske Marianne Skarpnord, Karoline Lund og Maiken Bing Paulsen. (Eurosport N)

15.30: Snooker, UK Championship (1 mill. pund) fra York Barbican, England. (Eurosport 1)

17.30: Curling, EM fra Lillehammer. Første semifinale kvinner. (Eurosport N)

18.10: Håndball, landslagsturnering kvinner: Norge – Nederland fra Åsane Arena i Bergen. (TV 2)

18.30: Amerikansk fotball, NFL: Detroit Lions – Chicago Bears fra Ford Field. (Vsport +)

18.45: Fotball, UEFAs europaliga menn, 5. runde gruppe G: Bayer Leverkusen – Celtic fra BayArena. Leverkusen topper, Celtic slåss for playoff (Vsport 3). Gruppe H: Rapid Wien – West Ham United fra Allianz Stadion. West Ham maktet bare 2–2 i Genk sist, men topper likevel. Rapid må vinne for å ha håp om å bli med videre. (Vsport 2)

18.45: Fotball, UEFAs Conference League menn, 5. runde gruppe G: Mura 05 – Tottenham fra Ljudski Stadion i Maribor. Slovenske Mura har bare æren å spille for. Tottenham fighter med franske Rennes om plass direkte i åttedelsfinale, men da må de vinne denne. (Vsport 1)

18.55: Basketball, EM-kvalifisering menn, 1. runde: Norge – Kosovo fra Haukelandshallen i Bergen. Danmark er tredje lag i gruppa, der kun vinneren går videre. (TV 2 Sport 1)

20.00: Fotball, VM-kvalifisering kvinner, gruppe F: Albania – Norge fra Arena Kombëtare i Tirana. Etter 4–0 over Belgia sist har Norge koblet et lite grep i denne gruppa. Selv uten en nylig hjerteundersøkt og operert kaptein Caroline Graham Hansen skal Norge vinne mot Albania, som i øyeblikket ligger seks poeng bak de norske jentene. (NRK 2)

20.03: Curling, EM fra Lillehammer. Andre semifinale kvinner. (Eurosport N)

20.25: Håndball, landslagsturnering kvinner: Russland – Sør-Korea fra Åsane Arena i Bergen. (TV 2 Sport 2)

20.30: Snooker, UK Championship (1 mill. pund) fra York Barbican, England. (Eurosport 1)

21.00: Fotball, UEFAs Conference League menn, 5. runde gruppe C: Bodø/Glimt – CSKA Sofia fra Aspmyra. Glimt går til denne kampen etter å ha tatt fire poeng og scoret åtte mål mot gruppefavoritten – José Mourinhos Roma. Alt ligger an til at Ola Solbakken og Glimt sørger for en ny festkveld i nord når allerede utslåtte CSKA Sofia kommer på besøk. Men gruppa er fortsatt svært jevn, så Glimt har ikke råd til feilskjær der de topper ett poeng foran Roma (Viasat 4). Gruppe C: AS Roma – Zorya Luhansk fra Olympiastadion i Roma. (Vsport 2)

21.00: Fotball, UEFAs europaliga menn, 5. runde gruppe B: AS Monaco – Real Sociedad fra Stade Louis II. Toppoppgjør og tøff bortekamp for Alexander Sørloth og Real (Vsport 3). Gruppe C: Leicester City – Legia Warszawa fra King Power Stadium. Rekordjevn gruppe og siste sjanse for Leicester til avansement? (Vsport 1)

22.30: Amerikansk fotball, NFL: Dallas Cowboys – Las Vegas Raiders fra AT & T Stadium i Arlington. (Vsport +)

02.20: Amerikansk fotball, NFL: New Orleans Saints – Buffalo Bills fra Mercedes-Benz Superdome. (Vsport +)

