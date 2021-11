Diamond League-kalenderen satt: Kina får to stevner i 2022

Terminlisten ble presentert torsdag. Den viste som ventet at 16. juni blir dato for Bislett Games. Det er lagt mellom DL-stevnene i Roma (9/6) og Paris (18/6).

Premieren skjer i Doha i Qatar 13. mai, mens finalen som vanlig er lagt til Zürich 7. og 8. september. Kun de beste utøverne gjennom sesongen får stille i avslutningen.

Verdt å merke seg er at Kina gjør comeback som Diamond League-arrangør. Det skjer for første gang siden 2019. Koronapandemien gjorde at landet ikke var vert i 2020 og 2021.

Shanghai ønsker friidrettseliten velkommen 30. juli, mens det foreløpig ikke er klart hvilken kinesisk by som tar på seg stevnet 6. august.

DL-kalenderen i 2022:

13. mai: Doha, Qatar

21. mai: Birmingham/London (en av byene blir arrangør)

28. mai: Eugene, USA

5. juni: Rabat, Marokko

9. juni: Roma, Italia

16. juni: Oslo

18. juni: Paris, Frankrike

30. juni: Stockholm, Sverige

30. juli: Shanghai, Kina

6. august: Kina (sted blir avklart senere)

10. august: Monaco

26. august: Lausanne, Sveits

2. september: Brussel

7.-8. september: Zürich, Sveits.