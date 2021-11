Svarte brikker for Carlsen i VM-åpningen

Det ble klart etter en trekning under åpningsseremonien onsdag. Carlsen poppet en ballong med en nål, og ut kom svart konfetti, hvilket betyr at det er den fargen nordmannen starter med fredag.

Carslen har startet med to ganger hvit og to ganger svart i sine fire tidligere VM-dueller. Han startet med svarte brikker sist mot amerikanske Fabiano Caruana, der det til slutt måtte omspill til for å kåre en vinner.

Nå er det klart at Carlsen vil starte med svart, noe som sees på som underlegent i sjakkverdenen. Vanligvis ønsker spillerne å starte med hvite brikker, som VM-motstander Nepomnjasjtsjij, eller «Nepo», som er rangert som nummer fem i verden i klassisk sjakk, vil gjøre.