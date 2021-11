Sport på TV onsdag, time for time

09.00: Curling, EM fra Lillehammer. Menn 7. runde i grunnspillet: Nederland – Norge fra Håkons Hall. Det norske laget ledet av skipen Steffen Walstad har vunnet tre og tapt tre kamper. Det plasserer dem på en tredjeplass sammen med fire andre nasjoner. Bare de fire beste etter avsluttet grunnspill går videre til semifinaler. (Vsport +)

14.00: Curling, EM fra Lillehammer. Kvinner 8. runde: Sverige – Tyskland fra Håkons Hall. (SVT1)

15.30: Snooker, UK Championship (1 mill. pund), 1. runde fra York Barbican, England. (Eurosport 1)

16.00: Fotball, UEFAs ungdomsliga (U19) menn: Manchester City – Paris Saint-Germain fra MC Academy Stadium. (TV 2 Sport 1)

16.30: Fotball UEFAs Europaliga menn, 5. runde gruppe C: Spartak Moskva – SSC Napoli fra Otkrytije Arena. Spartak slo faktisk Napoli borte (3–2), men må ha poeng mot gruppelederen her for å holde liv i håpet om avansement. Moskva-laget sliter også tungt på nedre halvdel i hjemlig liga, det har ikke vunnet en obligatorisk kamp siden 3. oktober. (Vsport 1)

18.45: Håndball, EHFs mesterliga menn, 8. runde gruppe A: Aalborg – THW Kiel fra Jutlander Bank Arena. Den danske klubben med nordmennene Kristian Bjørnsen og Sebastian Barthold tapte med tre mål i Kiel sist og jakter hjemmerevansj mot Sander Sagosens klubb. (Vsport 1)

18.45: Fotball, UEFAs mesterliga menn, 5. runde, gruppe D: Inter – Sjakhtar Donetsk fra San Siro i Milano. Inter har kun tapt for Real Madrid og tar et langt steg mot avansement med seier over jumbo Sjakhtar (TV 2 Sport Premium). Gruppe C: Besiktas Istanbul – Ajax fra Vodafone Park. Ajax har vært overlegent best og er allerede videre med fire strake seire. I praksis er de gruppevinnere også. Besiktas står med null poeng og målforskjellen 2–12. (TV 2 Sport Premium 2)

19.00: Curling, EM fra Lillehammer. Menn, 8. runde i grunnspillet: Finland – Norge fra Håkons Hall. (Vsport +)

20.30: Snooker, UK Championship (1 mill. pund), kveldsøkt fra York Barbican, England. (Eurosport 1)

20.45: Håndball, EHFs mesterliga menn, 8. runde gruppe A: Montpellier HB – Elverum fra Sud de France Arena. Elverum ble banket med sju mål hjemme av gruppeleder Montpellier i Terningen Arena for en uke siden. Nå venter en hall som kan ta inntil 14.000 tilskuere på mannskapet til Børge Lund. Det kan bli vanskelig? (Vsport 1)

20.45: Fotball, engelsk Championship menn, 19. runde: Bristol City – Stoke City fra Ashton Gate. Bristol City er fortsatt blant ligaens svakeste hjemme, hittil har de bare slått bunnlaget Barnsley på eget gress. (Vsport 2)

21.00: Fotball, UEFAs mesterliga menn, 5. runde, gruppe A: Manchester City – Paris Saint-Germain fra Etihad Stadium. Dette er en ren gruppefinale, der City har ett poengs forsprang på PSG, selv om de tapte bortekampen 0–2 i slutten av september. Men City må bære favorittstempelet hjemme, selv uten sin covid-smittede kaptein Kevin de Bruyne. PSG har ikke vunnet borte i mesterligaen på tre kamper, men kan likevel med sin enorme kvalitet i spillerstallen aldri avskrives. Lionel Messi har gjort tre mål i mesterligaen for PSG hittil (TV 2 Sport 1). Gruppe B: Liverpool – FC Porto fra Anfield. Jürgen Klopp og hans fryktinngytende «røde maskin» har allerede vunnet gruppa, men det spørs om de slakker av på farten? Lørdagens generalprøve mot Arsenal (4–0) var egnet til å skremme de fleste (TV 2 Sport Premium). Gruppe C: Sporting Lisboa – Borussia Dortmund fra Estádio José Alvalade. En ren finale om plassen bak Ajax som gir fortsatt liv i mesterligaen. Dortmund har ei lang og vond skadeliste – med blant andre en berømt nordmann – og har tapt to på rad: Både borte og hjemme mot Ajax. (TV 2 Sport Premium 2)

01.00: Ishockey, NHL: New Jersey Devils – Minnesota Wild fra Prudential Center i Newark. Wild og Mats Zuccarello har gått på et par bortesmeller nå, men skal ha en sjanse her. Devils har bare vunnet fem av sine 16 matcher hittil. (Vsport 1)

01.30: Ishockey, NHL: New York Islanders – New York Rangers fra UBS Arena. (Vsport 2)

04.00: Ishockey, NHL: Los Angeles Kings – Toronto Maple Leafs fra Staples Center. (Vsport 1)

04.30: Ishockey, NHL: San Jose Sharks – Ottawa Senators fra SAP Center. (Vsport 2)

