NRK-journalistene sier de ble pågrepet etter intervju med VM-sjefen

NRK-journalistene deltok på markeringen for at det var ett år til avspark i mesterskapet. Deretter hadde de et lengre intervju med Nasser Al Khater.

De ble etterpå pågrepet på hotellet og fraktet til politistasjonen. Der tilbrakte de 32 timer på glattcelle før de ble løslatt.

– Det begynner med avhør. Vi sitter på hvert vårt rom, vi vet at vi er i nærheten av hverandre, men det er avhør som pågår i cirka åtte timer. En og en blir avhørt, den andre sitter bare og venter, forteller Ekeland til NRK og fortsetter:

– Etter hvert kommer det inn en jurist eller et eller annet som har sett på saken vår. Han sier at dette ikke ser bra ut og har lyst til å sende den videre til mulig varetektsfengsling.

Fratatt utstyr

Til slutt ble journalistene løslatt etter å ha signert et papir de ifølge Ekeland ikke helt forsto.

– Vi spør om utstyret vårt, men det får vi ikke lov til å ha med. Men vi får iallfall med bagasjen vår og går ut.

Qatarske myndigheter sier i en pressemelding at journalistene ble pågrepet fordi de filmet på privat område uten tillatelse. Myndighetene har ikke nevnt noe om utstyret.

– Utstyret skal vi ha tilbake, sa NRK-sportens sjef Egil Sundvor til NTB etter at journalistduoen hadde landet på norsk jord onsdag formiddag.

Qatars ambassadør innkalt

Pågripelsene har skapt kraftige reaksjoner mot det qatarske regimet. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kaller dem uakseptable.

«En fri presse er avgjørende i et fungerende demokrati. Dette viser også viktigheten av årets tildeling av Nobels fredspris. Jeg er svært glad for at Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani nå er løslatt», skriver Støre på Twitter.

Qatars ambassadør til Norge er kalt inn på teppet hos Utenriksdepartementet for å forklare saken.

Tøff tone

Ekeland forteller at han og Ghorbani opplevde en tøff tone og en ubehagelig situasjon, men at de ble behandlet bra etter pågripelsen. De ble ikke utsatt for trusler eller vold.

– Vi følte oss veldig trygge på det. Det var en ubehagelig situasjon å være i, men vi følte at vi ble behandlet bra, sier han.

Duoen ankom Qatar søndag 14. november. Dagen etter hadde de en avtale med regimekritikeren Abdullah Ibhais, men han ble pågrepet bare timer før intervjuavtalen.

Lettet kringkastingssjef

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sier at Ekeland og Ghorbani har opptrådt helt i tråd med det som forventes av NRK-journalister ute på jobb.

– Jeg står her med en lettelse, men også med en stolthet over to medarbeidere som har vært der nede og gjort en viktig jobb, sier han.

Kringkastingssjefen er glad for at de to NRK-journalistene er tilbake i Norge.

– Det har vært tøffe og spesielle dager, sier Eriksen til VG.

NFF vurderer Qatar-tur på nytt

Etter planen skal fotballpresident Terje Svendsen og NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt, sammen med sine nordiske kollegaer, reise til Qatar 8. desember. Pågripelsene av NRK-journalistene gjør at turen skal vurderes på nytt.

– Et viktig motiv for å reise til Qatar, er å snakke direkte med kildene. Hvis det de sier, ikke er riktig, eller vi ikke kan stole på svarene vi får, er det kanskje ikke ingen hensikt. Det må vi vurdere de neste dagene, sier Bjerketvedt til NTB.

Norge klarte ikke å kvalifisere seg til VM i Qatar. Fotballtinget i juni stemte nei til boikott av mesterskapet. Utfallet var slik NFF ønsket, men forbundet har lovet å legge press på Fifa og vertsnasjonen.