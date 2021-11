Sport på TV tirsdag, time for time

14.00: Curling, EM fra Lillehammer. Menn 6. innledende runde: Tsjekkia – Norge fra Håkons Hall. (Vsport +)

14.03: Curling, EM fra Lillehammer. Menn 6. innledende runde: Sverige – Tyskland fra Håkons Hall. (Eurosport N)

15.30: Snooker, UK Championship (1 mill. pund), 1. runde fra York Barbican, England. Neil Robertson fra Australia er tittelforsvarer og møter engelske John Astley i første runde. (Eurosport 1)

18.05: Ishockey, mesterligaen (CHL) menn, åttedelsfinale 2. kamp: Frölunda – Adler Mannheim fra Scandinavium i Göteborg. Frölunda vant bortekampen hele 10–1 og skal avansere greit til kvartfinale. (Vsport +)

18.45: Fotball, UEFAs mesterliga menn, 5. runde, gruppe E: Dynamo Kiev – Bayern München fra NSC Olimpiyskiy Stadion. Dynamo har ennå ikke scoret og er gruppejumbo. Bayern er klare for cupspillet etter fire strake seire og trenger kanskje å være det etter å ha fått åtte spillere i covid-karantene (TV 2 Sport Premium 2). Gruppe F: Villarreal – Manchester United fra Estadio de la Cerámica. Ole Gunnar Solskjær er løst fra jobben, i kveld er det assistenttrener Michael Carrick som leder United i en helt avgjørende bortekamp. Lagene ligger à poeng på tabelltoppen. (TV 2 Sport Premium)

18.50: Ishockey, mesterligaen (CHL) menn, åttedelsfinale 2. kamp: Leksand – KAC Klagenfurt fra Tegera Arena. Leksand tapte 0–4 i Østerrike og får en tøff jobb på hjemmebane i kveld. (SVT2)

19.00: Ishockey, Eliteserien menn, 21. runde: Sparta Sarpsborg – Frisk Asker fra Sparta Amfi. (TV 2 Sport 2)

20.30: Snooker, UK Championship (1 mill. pund), 1. runde fra York Barbican, England. (Eurosport 1)

20.45: Fotball, engelsk Championship menn, 19. runde: Coventry City – Birmingham City fra Coventry Building Society Arena. (Vsport 1)

20.45: Fotball, UEFAs mesterliga menn, 5. runde, gruppe H: Chelsea – Juventus fra Stamford Bridge i London. Regjerende mester Chelsea har sluppet inn ett eneste mål i gruppespillet hittil. Dessverre var det i bortemøtet mot «Juve» i Torino. Juventus har vunnet fire strake og er allerede klare for avansement, mens Chelsea fortsatt har en jobb å gjøre (TV 2 Sport 1). Gruppe E: FC Barcelona – Benfica fra Camp Nou. Helt avgjørende oppgjør om andreplassen i gruppa bak hittil suverene Bayern. «Barca» har et forsprang på kveldens motstander med to poeng, men tapte hele 0–3 i første kamp i Lisboa (TV 2 Sport Premium). Gruppe F: Young Boys – Atalanta fra Wankdorf Stadion i Bern. Sveitserne sjokkvant 2–1 over Manchester United i den første kampen, men har siden gått på tre strake tap. Atalanta har langt fra gitt opp å snyte United eller Villarreal for avansement. (TV 2 Sport Premium 2)

20.55: Fotball, UEFAs mesterliga menn, 5. runde, gruppe H: Malmö FF – Zenit St. Petersburg fra Eleda Stadion. Kanskje MFFs eneste mulighet til å ta poeng i denne gruppa? Laget til norske Jo Inge Berget har fortsatt smultring i poengraden og tapte bortekampen i Russland 0–4. (Svensk TV 4)

01.00: Ishockey, NHL: Tampa Bay Lightning – Philadelphia Flyers fra Amalie Arena. (Vsport 1)

02.30: Ishockey, NHL: Dallas Stars – Edmonton Oilers fra American Airlines Center. (Vsport 2)

