Putin drar til Beijing-OL

Strenge koronaregler gjør at Kina kun kommer til å invitere noen få utvalgte til lekene. Talsperson for Kinas utenriksdepartement, Zhao Lijian, bekreftet tirsdag at president Xi Jinping vil ha «sin gode venn» Putin på plass under OL, og at russeren har akseptert invitasjonen.

– Vi tror dette nok en gang vil vise partnerskapet mellom Kina og Russland, sier Zhao, som legger til at Kina er overbevist om at «idrettsutøvere fra våre to land vil sette nye rekorder».

Russiske idrettsutøvere må konkurrere under nøytralt flagg. Russland som nasjon får ikke delta i større internasjonale mesterskap før 17. desember 2022.