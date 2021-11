Peng Shuai. En regissert forestilling

Peng Shuai skal ikke delta i vinter-OL i Beijing, men hun er en av landets mest populære idrettsutøvere som nå skaper bølger i internasjonal idrett. Internt i Kina er det antakelig prosentvis færre som har fått med seg historien. Men den bekrefter idrettens høyst problematiske forhold til autoritære regimer som overtar mer og mer av internasjonal idrett.

Oppsummert: 35-åringen hadde ikke blitt sett offentlig etter at hun 2. november la ut en melding på Weibo (kinesernes svar på Twitter). Der anklaget hun Kinas tidligere visestatsminister Zhang Gaoli for seksuelt overgrep for ti år siden. Hun har senere hatt et forhold til den 40 år eldre ministeren. Pengs innlegg ble raskt slettet og sentrale søkeord blokkert.

I helgen dukket hun opp på tv i regi av den statlige pressetjenesten Global Times der hun smilende skrev autografer til unge tennistalenter. Og hun ble satt opp i en videosamtale med IOC-president Thomas Bach der hun forsikret at alt var bra. Men hvorfor forsvant hun? Hva har hun vært igjennom? Og hva med varslersaken hennes? At disse spørsmålene stilles oppfattes som vestlig frekkhet.

Dette vet vi ingenting om og Amnesty og andre organisasjoner er oppgitt av hvordan IOC stiller opp for å polere historien i de kinesiske makthavernes retning. Både kinesiske myndigheter og IOC er opptatt av at de kommende lekene i Beijing skal begeistre verden. Beijing blir første by som arrangerer både sommer- og vinterleker, og da er Peng Shuais metoo-melding høyst problematisk i dette bildet.

Men saken ligger der og det eneste vi vet er at Peng Shuai er oppe og går. Men hvilke avtaler er hun bundet av? IOC er en verdensomspennende organisasjon med massive maktmidler og forgreininger i alle land. I Norge har vi nå en sterk kvinneledet IOC-ledelse med Kristin Kloster Aasen i IOC-styret, Astrid Uhrenholdt Jacobsen i utøverkomiteen og Berit Kjøll i styret i EOC (den europeiske olympiske Komite). Det er nok av knapper å trykke på.

Emma Thero, den tidligere finske ishockeyspilleren som nå leder IOC sin utøverkomité, var med på videomøtet med Thomas Bach og Peng Shuai. Hun sier hun ble beroliget av samtalen. Og det var det.

Men historien kan ikke stoppe her. Og den vil leve videre i takt med nedtellingen til tenningen av OL-ilden i “Fugleredet” i Beijing fredag 4. februar. For det er ikke sikkert vi får høre noe mer.





















