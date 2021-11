Messi utelukker ikke Barcelona-retur

Det forteller en av tidenes beste spillere i et større intervju med den spanske avisen Marca.

Messi, som har tatt imot Marca i sitt nye hjem i Paris, utelukker ikke at han blir å se tilbake i klubben hvor han vil bli stående med legendestatus for sine 778 kamper og 672 mål.

Marca viser til Barcelona-president Joan Laportas uttalelser om at han tror Andrés Iniesta og Messi vil komme tilbake til klubben en gang.

– Som spiller? spør Messi.

Avisen forklarer så at Laporta påpekte at det ikke var for å være en del av spillerstallen.

– Jeg har alltid sagt at jeg på et tidspunkt kommer til å returnere til Barcelona, for det er hjemmet mitt. Jeg har alltid ønsket å hjelpe så mye som mulig i klubben, og hvis jeg kan hjelpe til, ville jeg likt å komme tilbake, sier Messi.

Den tidligere storspilleren Xavi Hernández ble presentert som ny Barcelona-trener for to uker siden. Messi, som nå tilbringer karrieren sin i Paris Saint-Germain og Frankrikes hovedstad, har tro på sin tidligere lagkamerat.

– Barcelona vil vokse med Xavi. Han er en trener som kan masse og kjenner klubben godt, sier Messi.