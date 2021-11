LeBron James suspendert i én kamp etter blodig slag

Stewart på sin side ble utestengt i to kamper etter episoden i kampen mellom James’ Los Angeles Lakers og Detroit Pistons.

Hendelsen inntraff da Jerami Grant skulle ta straffe for Pistons. Det var småknuffing mellom James og Stewart mens de konkurrerte om å komme i posisjon for en eventuell retur, og det endte med at James slo ham.

Mens blodet strømmet, prøvde Stewart å ta igjen. Spillere, trenere og ledere flokket seg om ham for å holde ham unna, men han greide flere ganger å rive seg løs, uten at han greide å komme helt bort til James.

James blir ikke å se når Los Angeles Lakers møter New York Knicks tirsdag.