Kina: Peng-saken er ondsinnet «hype»

– Jeg mener noen folk bør slutte med bevisst og ondsinnet «hype», ikke minst å politisere saken, svarer talsperson i Kinas utenriksdepartement, Zhao Lijian, på spørsmål om hvorvidt saken har påvirket Kinas omdømme internasjonalt.

Hovedstaden Beijing arrangerer vinter-OL i februar.

Det var 2. november at Peng la ut en melding på det sosiale mediet Weibo hvor hun anklaget Kinas tidligere visestatsminister Zhang Gaoli for seksuelt overgrep. I innlegget sto det også at de to hadde hatt et forhold som var av og på, som Zhang prøvde å holde hemmelig.

Like etter at hun publiserte meldingen, forsvant den kinesiske tennisstjernen. I helgen dukket hun opp i forbindelse med en tennisturnering i Beijing. Hun ble også avbildet på en restaurant.

Innlegget ble slettet

Søndag ble det kjent at hun hadde vært i en 30 minutter lang samtale med Den internasjonale olympiske komité (IOC). Der gjorde hun det klart at hun er i sikkerhet og har det bra. Det forklarte hun i en videosamtale med IOC-president Thomas Bach og styreleder Emma Terho.

Kinesiske myndigheter svarte ikke direkte på flere spørsmål fra pressen tirsdag, men Zhao legger til:

– Jeg tror at dere alle har sett at hun nylig deltok på noen offentlige arrangementer og hadde en videosamtale med IOC-president Thomas Bach.

Pengs innlegg på Weibo ble raskt slettet. I Kina er temaet blitt blokkert, slik at brukere ikke kan omtale eller lese om saken.

HRW reagerer

Menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch (HRW) reagerer på Kina og IOCs håndtering av saken og påpeker at IOC ikke informerte om hvordan videosamtalen med Peng ble organisert med tanke på hvor mange som hadde forsøkt å få tak i henne ukene i forveien.

– IOC har gått fra taushet om Beijings elendige historie med menneskerettigheter til et aktivt samarbeid med kinesiske myndigheter for å undergrave ytringsfriheten og se bort fra påståtte seksuelle overgrep, sier Kina-forsker Wang Yaqiu i HRW.

Ifølge IOC takket Peng IOC, som hadde vært bekymret for henne. Peng har blant annet vunnet doublekonkurransen i både Wimbledon og Roland-Garros og var verdensener i double så sent som i 2014.