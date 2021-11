Sky Sports: Pochettino førstevalg som Solskjær-erstatter

Sky Sports hevder å vite at Paris Saint-Germain-manager Mauricio Pochettino er klubbens førstevalg foran Ajax-sjef Eric ten Hag.

Michael Carrick styrer Manchester United fram til en midlertidig løsning er funnet for resten av sesongen. Pochettino vil ha ett år igjen av sin kontrakt hos PSG når sommeren kommer.

– Jeg tror Pochettino, selv om han aldri ville sagt det, ville kommet til Manchester United på en femårskontrakt i morgen, sier Sky Sports-ekspert Gary Neville.

Ifølge The Times er Pochettino interessert i jobben om et drøyt halvår.

Også tidligere Real Madrid-manager Zinédine Zidane er blitt sterkt koblet til jobben som ny United-sjef.

Neste oppgave for United er tirsdagens mesterligamøte med Villarreal. Der blir Carrick å se på sidelinjen. Carrick la opp som spiller etter 2017/18-sesongen. Han ble deretter en del av trenerapparatet rundt førstelaget under José Mourinho. 40-åringen fikk større ansvar etter at Solskjær kom inn som manager.