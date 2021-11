Schmeichel i Qatar: – Hvorfor er det sporten som skal ta ansvaret?

Schmeichel er i Qatar og er invitert, som en av flere tidligere fotballstorheter, i forbindelse med at det er et år til VM i ørkenstaten starter.

Til svenske Fotbollskanalen sier Schmeichel at han ikke vil blande seg inn i debatten som har blitt reist i blant annet Skandinavia og verden for øvrig.

– Vi spiller fotball, og vi elsker fotball. Vi har arrangert fotballturneringer over hele verden, sier Schmeichel.

– Det skal handle om fotball. Det fins mange, mange ulike nivåer i denne debatten som aldri blir drøftet, men når det gjelder fotball, blir det alltid tatt opp. Det synes jeg vi bør holde oss unna, sier den tidligere Manchester United-keeperen.

Ifølge Amnesty International har flere tusen arbeidere mistet livet i Qatar siden jobben med å gjøre landet klart til VM, startet.

– Hvorfor er det sporten som skal ta ansvaret? Hvorfor er det ikke politikerne? Det er de jo valgt til, sier Schmeichel.

– Handler om fotball

Fotbollskanalen konfronterer Schmeichel om at han er i Qatar som en representant for neste års arrangement, og lysluggen gjentar seg:

– Igjen, det er fotball. Det handler om fotball. Jeg har ikke tatt beslutningen om at VM skal holdes i USA, Canada og Mexico om fire år, i Qatar nå, i Russland eller Brasil. Jeg har ikke tatt den beslutningen. For meg handler det om fotball. Det er fotballturneringer. All politikk og andre ting får komme en annen gang, sier han.

Siden Qatar fikk VM-tildelingen for elleve år siden, har det vært mye kritikk mot Det internasjonale fotballforbundets (Fifa) beslutning.

Dystre tall

FNs arbeidsorganisasjonen ILO la sist uke fram rapporten som omhandler gjestearbeiderens forhold i Qatar. Der opplyses det at 50 personer på jobboppdrag døde i 2020.

I tillegg ble over 500 innleide arbeidere hardt skadd. Rapporten styrker Qatar-kritikernes argumentasjon. Landet har det siste tiåret forberedt seg til fotball-VM i 2022.

Tidligere i år publiserte The Guardian tall som blåste nytt liv i den norske boikottdebatten. Ifølge den britiske avisen hadde minst 6500 gjestearbeidere mistet livet i Qatar siden landet ble tildelt VM i 2010. Av disse var 37 dødsfall direkte knyttet til stadionbygging.