Karrierebeste for Hovland på golfrankingen

Hovland forsvarte tittelen i PGA-turneringen i Mexico på overlegent vis tidligere i november. På rankingen bytter han plass med sørafrikanske Louis Oosthuizen og går fra 10.- til 9.-plass. Jon Rahm topper foran Collin Morikawa og Dustin Johnson.

Før turneringen i Mexico lå Hovland helt nede på 17.-plass. Så lavt på verdensrankingen hadde ikke Oslo-gutten vært siden han vant turneringen i Mexico for første gang for et snaut år siden.

Neste turnering for Hovlands del blir PGA-turneringen på Bahamas. Den starter torsdag 2. desember.

Espen Kofstad er nest beste nordmann på 305.-plass. Kristian Krogh Johannessen følger like bak på 318.-plass. Han faller tre plasser på den ferske rankingen.