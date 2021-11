Bodø/Glimt politianmelder supporter for rasisme: – Trist sak for norsk fotball

Det skriver Glimt i en pressemelding mandag.

I tillegg til de rasistiske ytringene skal det også ha vært tilrop som av en spiller ble oppfattet som drapstrusler.

Supporteren prøvde å ta seg inn på banen og ble brakt ut av vakter og politi i den første omgangen av kampen. I pausen ble det holdt et møte mellom Glimts fungerende sikkerhetssjef, politi og delegat og etter kampen ble møtet fulgt opp og innholdet i tilropene kjent.

– Det er en trist sak for norsk fotball. Vi må nok en gang understreke at rasisme ikke hører hjemme på våre arenaer, og vi vil jobbe aktivt sammen i kampen mot rasisme, diskriminering og vold, sier daglig leder i Bodø/Glimt, Frode Thomassen.

Han har vært i kontakt med Lillestrøms daglige leder Robert Lauritsen for å informere om forholdene. Glimt har også oversendt rapporter og videomateriell til Lillestrøm, slik at de også kan følge opp saken.

– Som klubb tar vi sterk avstand fra anklagene som er kommet fram i denne saken. Vi tar dette veldig alvorlig og ønsker å samarbeide best mulig for å komme til bunns i hva som har skjedd. Vi vil fortsette å jobbe aktivt i kampen mot all rasisme og diskriminering, understreker Lauritsen i en pressemelding fra Lillestrøm.