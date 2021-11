Tottenham tilbake på vinnersporet med snuoperasjon

Avgjørelsen i kampen falt etter 68 minutter, da Sergio Reguilón var først framme på returen og hamret ballen i mål etter at et frispark fra Eric Dier hadde truffet stolpen.

– Jeg er den lykkeligste mannen i verden. Det er mitt først emål i Premier League, og vi skaffet tre poeng. Nå må vi fortsette, sa Reguilón til Sky Sports.

Første seier på fire kamper

Trepoengeren er Tottenhams første på fire kamper og kjærkommen for et lag som har slitt kraftig med å skape sjanser den siste tiden.

Antonio Contes menn gjorde det imidlertid vanskelig for seg selv også søndag. Daniel James scoret like før pause og sørget for at Leeds kunne gå i garderoben med 1-0-ledelse.

– Første omgang var dårlig, og Leeds startet bra. I pausen sa manageren at vi måtte gå inn med alt vi hadde. Vi vant kampen med en fantastisk mentalitet, sa Reguilón.

Højbjerg fikk scoring

[ Ole Gunnar Solskjærs avskjedsintervju ]

Like etter hvilen brente Harry Kane en gigantsjanse, mens Son Heung-min traff tverrliggeren kort tid etter. Det måtte en dansk midtbanesliter til for å sørge for nettsus for vertene.

57 minutter var spilt da Pierre-Emile Højbjerg fikk ballen i Leeds-feltet og vippet den inn bak en Illan Meslier som hadde havnet i ubalanse.

Senere kom Reguilon-scoringen som vendte kampen. Tottenham er tilbake på vinnersporet og oppe i 19 poeng fra 12 kamper. Leeds ligger utsatt til to poeng over nedrykksstreken.

KAMPFAKTA

Premier League menn søndag, 12. runde:

Tottenham – Leeds 2-1 (0-1)

Mål: 0-1 Daniel James (43), 1-1 Pierre-Emile Højbjerg (57), 2-1 Sergio Reguilón (68).

Dommer: Andre Marriner.

Gult kort: Emerson Royal, Tottenham, Joe Gelhardt, Adam Forshaw, Liam Cooper, Kalvin Phillips, Leeds.

Tottenham (3-4-2-1): Hugo Lloris – Japhet Tanganga (Davinson Sánchez fra 67.), Eric Dier, Ben Davies – Emerson Royal, Harry Winks, Pierre-Emile Højbjerg, Sergio Reguilón (Ryan Sessegnon fra 78.) – Lucas Moura (Dele Alli fra 87.), Heung-min Son – Harry Kane.

Leeds (4-2-3-1): Illan Meslier – Stuart Dallas, Diego Llorente, Liam Cooper, Pascal Struijk – Adam Forshaw (Tyler Roberts fra 71.), Kalvin Phillips – Daniel James, Mateusz Klich (Junior Firpo fra 58.), Jack Harrison – Joe Gelhardt (Stuart McKinstry fra 86.).

Manchester City – Everton 3-0 (1-0)

Mål: 1-0 Raheem Sterling (43), 2-0 Rodrigo (54), 3-0 Bernardo (85).

Dommer: Stuart Attwell.

Gult kort: Aymeric Laporte, Manchester C., Richarlison, Everton.

Manchester C. (4-3-3): Ederson – Kyle Walker, John Stones, Aymeric Laporte (Nathan Aké fra 75.), João Cancelo – Bernardo, Rodrigo, Ilkay Gündogan – Raheem Sterling, Cole Palmer (James McAtee fra 86.), Phil Foden (Riyad Mahrez fra 57.).

Everton (4-4-1-1): Jordan Pickford – Séamus Coleman, Ben Godfrey, Michael Keane, Lucas Digne – Anthony Gordon, Fabian Delph (Salomón Rondón fra 62.), Allan (Tyler Onyango fra 89.), Demarai Gray (Alex Iwobi fra 16.) – Andros Townsend – Richarlison.