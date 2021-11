Therese Johaug med ny knockoutseier på Beitostølen

Dermed tok Johaug som bestilt også i år distansedobbelen i den nasjonale sesongåpningen i langrenn. Det er fjerde gang på rad hun greier det.

Før det sonet hun en lang dopingdom og kunne ikke stille på Beitostølen i 2016 og 2017.

Lørdag vant Johaug 10-kilometeren i klassisk stil med 43,9 sekunder ned til Heidi Weng. Dagen etter skilte det 35,4 til Weng da distansen ble gått i fri teknikk, mens OL-mester Ragnhild Haga fikk gode svar ved å ta den siste pallplassen. Hun var 45,1 sekunder bak vinnertiden.

– Det var et bra skirenn, og jeg prøvde å åpne kontrollert og trykke til i motbakken. Det var et skarpt føre, så jeg er godt fornøyd med at jeg klarer å gå så fort, sa Johaug til NRK.

Hun ledet med 17,2 sekunder halvveis. 33-åringen økte tempoet markant de fem siste kilometerne.

Kommende helg er det verdenscuppremiere i finske Ruka. Der blir Johaug en vinnerfavoritt i de lengre løpene.

Ruka-spenning

Hvem Johaug får med seg i troppen til Ruka er ennå ikke klart. Heidi Weng er et sikkert kort. Det samme er Ingvild Flugstad Østberg. Ragnhild Haga og Silje Theodorsen banker på døra etter sterke resultater på Beitostølen.

– Det er morsomt å gå når kroppen fungerer. Nå blir det spennende. Vi får se om jeg skal pakke skiene og sette kursen mot Gålå eller Ruka, sa Haga til NRK.

Fire landslagsløpere stilte ikke til start i søndagens renn: Helene Marie Fossesholm, Anne Kjersti Kalvå, Lotta Udnes Weng og Tiril Udnes Weng.