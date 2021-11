Solskjær etter United-exiten: – Håper jeg har etterlatt klubben i bedre stand

– Jeg er veldig, veldig stolt. Det er en av de tingene du drømmer om i livet ditt. Når du har vært spiller og reservelagstrener, så er drømmen å være hovedtrener, sier Solskjær i et intervju med klubben.

Søndag formiddag ble det klart at nordmannen er ferdig som manager i United etter tre år i jobben. I avskjedsintervjuet snakker han om opp- og nedturene i jobben.

– Jeg tror alle vet at jeg har gitt alt for denne klubben. Denne klubben betyr alt for meg, og sammen er vi en god «match», ​​men dessverre klarte jeg ikke å få resultatene vi trengte, fortsetter han.

Solskjær tok en av sine største seirer borte mot Paris Saint-Germain i mesterligaen. Den vil han huske lenge.

– For en kveld. Det var sannsynligvis den første natten disse guttene opplevde hva Man. United egentlig handler om, sa han.

– Jeg er så beæret og privilegert over å ha fått tillit til å ta klubben videre, og jeg håper virkelig at jeg forlater den i bedre stand enn da jeg kom, konstaterer Solskjær.

