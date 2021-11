Johaug skal hvile seg i verdenscupform

– Det er bare å komme seg hjem til Oslo, legge seg med føttene høyt og lade opp, sa Johaug til NTB etter helgens andre knockoutseier.

Onsdag går ferden til Finland, Kuusamo og Ruka. Der venter en småhard økt torsdag i det fine skianlegget i Karelen ikke langt fra grensen til Russland.

Lørdag er det 10 kilometer klassisk på programmet. Søndag er det en like lang jaktstart i fri teknikk.

Beito-opplevelsen har gitt henne selvtilliten hun trenger foran sesongens første verdenscuprenn og testen mot løperne fra nasjoner som Sverige, Russland og Finland.

– Jeg håper at det skal holde til palløp. Mye tyder på det sammenlignet med det jeg har gjort før. Men hvert skirenn har sin historie. Jeg må være skjerpet, ha gode ski og være på hugget hvis jeg skal lykkes neste helg.

Overlegen

Søndag var Johaug like overlegen i skøyterennet som var hun på den tilsvarende klassiskdistansen lørdag.

Dermed tok Johaug som bestilt også i år distansedobbelen i den nasjonale sesongåpningen i langrenn. Hun greide det for fjerde gang på rad.

I 2016 og 2017 sonet hun en dopingdom og kunne ikke stille på Beitostølen.

Lørdag vant Johaug 10-kilometeren i klassisk stil med 43,9 sekunder ned til Heidi Weng. Dagen etter skilte det 35,4 til Weng da distansen ble gått i fri teknikk, mens OL-mester Ragnhild Haga fikk gode svar ved å ta den siste pallplassen. Hun var 45,1 sekunder bak vinnertiden.

– Jeg er veldig fornøyd med helga, resultatene og de svarene jeg har fått, og så får vi se neste helg hva dette holder til.

Kontrollert

Søndag hadde hun full kontroll på konkurrentene. Hun ledet med 17,2 sekunder halvveis. 33-åringen økte tempoet markant de fem siste kilometerne.

– Jeg prøvde å ikke bruke for mye krefter i starten. Jeg visste at det er fra langbakken det blir forskjeller, og jeg bestemte meg for å trykke på der, sa 33-åringen til NTB.

Hvem Johaug får med seg i troppen til Ruka er ennå ikke klart, bortsett fra at landslagsløperne har prioritet. Ragnhild Haga kan fort komme med også, mens en løper som Silje Theodorsen kanskje akkurat kommer utenfor den norske kvoten.

Fire landslagsløpere stilte ikke til start i søndagens renn: Helene Marie Fossesholm, Anne Kjersti Kalvå, Lotta Udnes Weng og Tiril Udnes Weng.

Langrenn på Beitostølen søndag, fri teknikk:

Kvinner, 10 km:

1) Therese Johaug, Nansen 21.54,4, 2) Heidi Weng, BUL 0.35,4 min. bak, 3) Ragnhild Haga, Åsen 0.45,1, 4) Silje Theodorsen, Kvaløysletta 1.01,7, 5) Silje Øyre Slind, Oppdal 1.20,4, 6) Astrid Øyre Slind, Oppdal 1.22,6, 7) Sophia Laukli, USA 1.24,0, 8) Karoline Simpson-Larsen, Vargar 1.25,9, 9) Kathrine Rolsted Harsem, Varden Meråker 1.31,8, 10) Elena Rise Johnsen, Asker 1.36,2.