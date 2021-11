BBC: Solskjær har ledet United for siste gang

Allerede natt til søndag skrev en rekke storaviser at Solskjær kom til å få sparken. I morgentimene kastet også rikskringkasteren BBC seg på.

Det har ikke kommet noen bekreftelse fra United-leiren. Avgjørelsen om å avbryte samarbeidet med Solskjær skal ha blitt tatt på et hasteinnkalt styremøte. Ifølge The Times varte det i flere timer.

Darren Fletcher leder laget

Manchester United ble tidvis utspilt og tapte 1-4 borte mot opprykkslaget Watford lørdag. Det var lagets femte tap på sine sju siste kamper i Premier League.

Solskjær har ledet United siden desember 2018. Han forlenget med klubben så sent som i sommer. Statistikken hans viser 92 seirer, 35 uavgjort og 40 tap.

Kristiansunderen kom for alvor under press da de rødkledde røk hele 0-5 hjemme mot erkerivalen Liverpool for snart en måned siden. I neste kamp på Old Trafford ble de overkjørt i et 0-2-tap for byrival Manchester City.

Darren Fletcher er ventet å lede Manchester United i tirsdagens bortekamp mot spanske Villarreal i mesterligaen, melder BBC og flere andre medier. Skotten er i dag teknisk sportsdirektør i klubben.

Ole Gunnar Solskjær har hatt en variabel tid som Manchester United-manager. Dette er høydepunktene:

Vikartiden (2018/19):

* 19. desember: Solskjær ansettes som midlertidig manager ut sesongen. United vinner 5-1 borte mot Cardiff tre dager senere.

* 29. januar: Etter åtte strake seirer i ulike turneringer stopper Solskjærs perfekte rekke med 2-2 mot Burnley.

* 12. februar: Solskjær taper for første gang med 0-2 for Paris Saint-Germain i mesterligaen. Tre uker senere vinner United 3-1 i Frankrike og går videre til kvartfinalen.

* 10. mars: United får sitt første serietap under Solskjær (0-2 for Arsenal borte). Seks dager senere blir laget slått ut i FA-cupen av Wolverhampton.

Ansettes permanent:

* 28. mars: Solskjær får en treårskontrakt. Det blir starten på en elendig sesongavslutning. I ligaen vinner United kun to av sine åtte siste kamper (2-2-4), og i mesterligaen blir det 0-4 sammenlagt for Barcelona.

* 5. mai: Uniteds sjanser for en mesterligaplass er borte med 1-1 mot Huddersfield. Solskjærs menn ender på 6.-plass.

2019/20:

* Sommeren: Forsterker med blant annet Harry Maguire som tidenes dyreste midtstopper. Flere profiler blir solgt eller lånt ut.

* Høsten: United åpner med 4-0 over Chelsea, men vinner deretter kun to av sine ti neste ligakamper. For første gang er Solskjær under press. Laget ligger på 10.-plass tidlig i november, men blir gruppevinner i europaligaen.

* Vinteren: Solskjær får pusterom ved å slå Tottenham og Manchester City på få dager i desember, men de ustabile resultatene fortsetter.

* 22. januar: Det spøker for Solskjær etter 0-2 hjemme for Burnley. Den siste halvannen måneden har han kun vunnet tre av ni ligakamper.

* 29. januar: Bruno Fernandes blir hentet fra portugisisk fotball. Han blir et vendepunkt for United, som fullfører ligasesongen ubeseiret (9-5-0).

* 26. juli: United sikrer 3.-plassen og comebacket i mesterligaen i siste ligarunde. Solskjær får godkjent-stempel i engelske medier. Ledet også laget til tre semifinaler (europaliga, FA-cup og ligacup).

2020/21:

* Sommeren: Solskjær får ikke helt de signeringene han håpet på. United henter Donny van de Beek, og i siste liten kommer stjernespissen Edinson Cavani inn dørene.

* Høsten: Kritikken er hard etter en fæl seriestart. United taper tre av de seks første kampene (deriblant 1-6 for Tottenham). Solskjær slår tilbake og går ubeseiret i 13 strake ligakamper.

* Vinteren: United ryker før jul ut av gruppespillet i mesterligaen. Det til tross for at laget imponerte i de to første kampene. Solskjær få mye tyn for exiten.

* 12. januar: United topper Premier League og gjør det i tre runder. Flere uavgjortresultater de neste ukene ødelegger Solskjærs tittelhåp.

* Våren: Solskjær tar en komfortabel 2.-plass, men en ujevn avslutning gir mester Manchester City en luke på tolv poeng.

* 26. mai: United taper europaligafinalen mot Villarreal på straffer og får nok en troféløs sesong. United røk ut i kvartfinalen i FA-cupen og semifinalen i ligacupen.

2021/22:

* Sommeren: Solskjærs kontrakt forlenges med to år. United betaler store summer for Jadon Sancho og Raphaël Varane. I tillegg gjør Cristiano Ronaldo comeback.

* Høsten: 5-1 over Leeds gir Solskjær en flott seriestart. Den blir fulgt opp med tre seirer og én uavgjort. Ronaldo scorer flere mål, men spillet får kritikk.

* 14. september: Første tap kommer mot Young Boys i mesterligaen. Nå kommer nedturene tett med tap for West Ham (ligacup), Aston Villa og Leicester.

* 24. oktober: Liverpool ydmyker United og vinner 5-0 på Old Trafford. Solskjærs usikre framtid blir oppslag verden rundt.

* 30. oktober: Slår tilbake med 3-0 borte mot Tottenham. Seieren gir et ørlite pusterom, og noen dager senere blir 2-2 berget på overtid mot Atalanta i Italia.

* 6. november: 0-2-tap og rundspilt blir fasiten i derbyet hjemme mot Manchester City. Solskjær får tillit gjennom landslagspausen.

20. november: Nytt bunnpunkt i en 1-4-fadese mot Watford.