Lørdagens skirenn på Beitostølen går som planlagt

– Juryen har hatt møte, og det blir skirenn på Beitostølen i dag, opplyser Norges Skiforbund lørdag morgen.

Fredagens renn ble avlyst grunnet kraftig vind. Nå er det derimot gjort en innsats for å klargjøre stadionet.

– Vi gleder oss til skirenn i dag. Det er nå nesten vindstille på stadion, men er meldt noe mer vind utover dagen, sier juryleder Marte Trondsen.

10km klassisk for kvinner starter klokka 09.00 og 15km klassisk for menn starter 11.15. Begge distansene gås i intervallstart og er identisk med OL-øvelsene over samme distanser.