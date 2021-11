Liverpool knuste Arsenal – managerne i tottene på hverandre

Dermed sørget rødtrøyene for at avstanden opp til serieleder Chelsea fortsatt er på fire poeng.

Sadio Mané scoret etter 38 minutter og sørget for at Liverpool var foran 1-0 halvveis.

Etter pause scoret Diego Jota, Mohamed Salah og Takumi Minamino. Martin Ødegaard spilte en halv omgang som innbytter for Arsenal.

Britain Soccer Premier League Arsenals manager Mikel Arteta hisser seg kraftig opp mot Jurgen Klopp (t.v.). Begge får gult kort. (Jon Super/AP)

Det ble et opptrinn underveis mellom de to managerne da Arsenals Mikel Arteta hisset seg kraftig opp etter en hoduell ute på banen. Liverpool-manager Jürgen Klopp ble provosert og de to managerne måtte skilles med makt. Begge fikk gule kort.

KAMPFAKTA

Liverpool – Arsenal 4-0 (1-0)

Mål: 1-0 Sadio Mané (38), 2-0 Diogo Jota (51), 3-0 Mohamed Salah (72), 4-0 Takumi Minamino (76).

Gult kort: Sadio Mané, Fabinho, Liverpool.

Liverpool (4-3-3): Alisson – Trent Alexander-Arnold, Joël Matip, Virgil van Dijk, Kostas Tsimikas – Alex Oxlade-Chamberlain (Jordan Henderson fra 75.), Fabinho, Thiago (Tyler Morton fra 83.) – Mohamed Salah, Diogo Jota (Takumi Minamino fra 75.), Sadio Mané.

Arsenal (4-2-3-1): Aaron Ramsdale – Takehiro Tomiyasu, Ben White, Gabriel, Nuno Tavares – Thomas Partey (Mohamed Elneny fra 83.), Albert Sambi Lokonga (Ainsley Maitland-Niles fra 52.) – Bukayo Saka, Alexandre Lacazette (Martin Ødegaard fra 66.), Emile Smith Rowe – Pierre-Emerick Aubameyang.

Premier League menn lørdag, 12. runde:

Leicester – Chelsea 0-3, Aston Villa – Brighton 2-0, Burnley – Crystal Palace 3-3, Newcastle – Brentford 3-3, Norwich – Southampton 2-1, Watford – Manchester U. 4-1, Wolverhampton – West Ham 1-0, Liverpool – Arsenal 4-0.

Spilles søndag: Manchester C. – Everton, Tottenham – Leeds.