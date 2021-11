Granerud på tredjeplass i verdenscupåpningen – Geiger vant

Granerud landet på 133 meter og var 0,7 poeng foran Geiger etter én omgang. I finalen landet tyskeren på 133 meter, mens Granerud bare fikk opp 125 meter. Dermed vant Geiger med 8,7 poeng på japanske Kobayashi, som var nummer tre etter 1. omgang.

Granerud endte ytterligere fire poeng bak.

I fjorårets suksessrike sesong, hvor Granerud vant hele elleve verdenscuprenn og verdenscupen totalt, innledet han sesongen med fjerdeplass. Slik sett fikk han en hårfint bedre åpning denne vinteren.

Krevende

Geiger innrømmet etter sin 10. verdenscupseier at han var heldig med forholdene i sine to hopp.

– Rennet bar preg av litt krevende forhold, men vi føler at vi klarer å ta greit vare på de mulighetene som byr seg. Vi gleder oss også over at Daniel (Tande) er tilbake og tar verdenscuppoeng i sitt første renn, sier landslagssjef Clas Brede Bråthen etter rennet.

Robert Johansson hadde fjerdeplass etter et hopp på 131,5 meter, men slo av til 117 meter i sitt andre svev under vanskelige vindforhold og falt tilbake til 9.-plass. Johansson hadde annen- og tredjeplass i fjorårets to renn i Russland.

Marius Lindvik lå på 18.-plass etter 1. omgang med et hopp på 122 meter, men med 113 meter i finalen falt han én plassering.

Tande tilbake med poeng

Daniel-André Tande hadde 120 meter i 1. omgang, og han forsvarte 23.-plassen med 111,5 meter. Johann André Forfang fikk opp 118,5 i sitt første hopp, men avanserte tre plasseringer fra 28. til 25.-plass med finalehoppet på 111 meter.

Verken Anders Fannemel eller Fredrik Villumstad klarte å kvalifisere seg for annen omgang. Fannemel hadde 117,5 meter og endte på 36.-plass i verdenscupcomebacket, mens Villumstad hoppet 106 meter, som holdt til 43.-plass.

– Det er fortsatt ting å ta tak for alle våre, men vi har et ganske klart bilde på hva som vil være prestasjonsfremmende for hver enkelt utøver. Vi håper og tror at vi skal følge bra opp i det neste rennet, sier Bråthen.

Det er et nytt renn i russiske Nizjnij Tagil søndag.

Verdenscup hopp menn lørdag i Nizjnij Tagil, Russland (HS134):

1) Karl Geiger, Tyskland 252,4 (134,5-133), 2) Ryoyu Kobayashi, Japan 243,7 (128-131), 3) Halvor Egner Granerud, Norge 239,7 (133-125), 4) Naoki Nakamura, Japan 230,2 (130-128,5), 5) Kamil Stoch, Polen 221,3 (117,5-125), 6) Markus Eisenbichler, Tyskland 219,6 (122,5-119,5), 7) Anze Lanisek, Slovenia 219,1 (126,5-122,5), 8) Cene Prevc, Slovenia 215,5 (121,5-127,5), 9) Robert Johansson, Norge 215,3 (131,5-117), 10) Yukiya Sato, Japan 213,4 (119-120,5).

Øvrige norske: 19) Marius Lindvik 195,5 (122-113), 24) Daniel-André Tande 187,6 (120-111,5), 25) Johann André Forfang 183,8 (118,5-111).

Ikke til finaleomgangen: 36) Anders Fannemel 91,6 (117,5), 43) Fredrik Villumstad 82,2 (106).