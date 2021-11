Sport på TV fredag, time for time

08.00: Golf, DP World Tour Championship (9 mill. dollar) på europatouren for menn. Andre spilledag fra Jumeirah Golf Estates i Dubai. Sesongfinale på europatouren, der 53 toppspillere har fått innpass. Nordirske Rory McIlroy gikk rett i tet i går med en 65-runde, sju under banens par. Ingen norske deltar. (Vsport Golf)

09.30: Langrenn, prolog sprint kvinner og menn fra Gällivare, Sverige. Finaler fra kl. 12.00. (SVT 1)

09.55: Langrenn, norsk sesongåpning på Beitostølen: Sprint kvinner og menn, prolog. Merk at rennet kan bli avlyst eller utsatt fordi meteorologene har varslet kraftig vestavind med opp til sterk kuling på skistadion. (NRK 1)

11.00: Motorsport, rally-VM siste runde. Rally Monza (asfalt) fra Italia. Første dag, fartsprøver 1–7. Oliver Solberg gjør sin fjerde start i den store VM-klassen WRC, før han neste år skal kjøre tilnærmet full sesong der for Hyundai. (Eurosport 1)

11.30: Tennis, ATP-finalene for menn (hardcourt innendørs) fra Pala Alpitour i Torino, tredje og siste innledende runde. Doublekamp mellom Rajeev Ram (USA)/ Joe Salisbury (Storbritannia) og colombianerne Juan Sebastian Cabal/Robert Farah. (Eurosport N)

11.30: Motorsport, formel 1. Første trening F1 fra Losail International Circuit i Doha før søndagens Qatar Grand Prix, som er VM-runde 19 av 21. Andre trening fra 15.00. (Vsport 1)

12.15: Langrenn, norsk sesongåpning på Beitostølen. Sprint kvinner og menn, finaler. (NRK 1)

14.00: Tennis, ATP-finalene for menn fra Torino, tredje og siste innledende runde. Dagens første singlekamp i grønn gruppe, der Casper Ruud skal møte Andrej Rublev (Russland). Dette er en spiller Ruud har møtt fire ganger, men aldri har slått. Siste tap kom i semifinalen (grus) i Monte Carlo Masters i april i år. – Han er blitt mye bedre siden den gang, mener russeren. Begge står med seier og tap i Torino, så vinneren her går til semifinale. (Eurosport N)

16.15: Hopp, verdenscup. Sesongåpning menn (HS134) i Nizjnij Tagil, Russland – kvalifisering. Landslagssjef Alexander Stöckl har med seg sju hoppere til Russland, der Anders Fannemel gjør et etterlengtet comeback etter sin kneskade. Han har ikke hoppet i verdenscupen siden mars 2019. (TV 3)

17.00: Skøyter, verdenscup. Første dag fra Sørmarka Arena i Stavanger: 1000 m kvinner og menn. 5000 m kvinner fra 18.15. Sesongens andre verdenscupstevne og viktig kvalifisering til vinterens OL i Beijing. Norge stiller med fem kvinner og tolv menn. (Viasat 4)

18.00: Golf, RSM Classic (7,2 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Andre spilledag fra Sea Island, Georgia. Turneringen spilles på to forskjellige baner. Colombianeren Sebastian Munoz leder etter første dag, etter å ha gått en runde hele 10 slag under par. Viktor Hovland står over, han spiller sin neste turnering på Bahamas 2. desember. (Eurosport 1)

18.30: Tennis, ATP-finalene for menn fra Torino, tredje og siste innledende runde. Doublekamp mellom Jamie Murray (Storbritannia)/Bruno Soares (Brasil) og det helfranske paret Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut. (Eurosport N)

20.00: Darts, Grand Slam of Darts. Kvartfinaler fra Aldersley Leisure Village i Wolverhampton. (Vsport 3)

20.00: Golf, LPGA-tourmesterskapet for kvinner (5 mill. dollar). Andre dag fra Tiburón GC i Naples, Florida. Jeongeun Lee fra Sør-Korea leder etter første dag. (Vsport Golf)

20.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn, 12. runde: Augsburg – Bayern München fra WWK Arena. Bayern er selvfølgelig ligaleder, Augsburg ligger tredje sist. (Vsport 1)

20.45: Fotball, engelsk Championship, 18. runde: Queens Park Rangers – Luton Town fra Loftus Road i London. Kaptein Stefan Johansen og QPR klorer seg fast til den siste playoff-plassen og bør helst vinne denne. Et kobbel klubber jager bakfra, blant dem kveldens gjester Luton. (Vsport 2)

21.00: Tennis, ATP-finalene for menn fra Torino, tredje og siste innledende runde. Siste singlekamp i grønn gruppe. Allerede semifinaleklare Novak Djokovic (Serbia) skal opp mot briten Cameron Norrie. (Eurosport N)

21.00: Fotball, spansk La Liga, 14. runde: Levante – Athletic Bilbao fra Estadi Ciutat de València. (TV 2 Sport 1)

21.00: Fotball, spansk La Liga 2, 17. runde: Fuenlabrada – Mirandés fra Estadio Fernando Torres. (TV 2 Sport 2)

04.00: Ishockey, NHL: Vancouver Canucks – Winnipeg Jets fra Rogers Arena (Vsport 1), Seattle Kraken – Colorado Avalanche fra Climate Pledge Arena. (Vsport 2)

