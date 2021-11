Ny bragd av Casper Ruud – klar for semifinale i ATP-sluttspillet

Ruud gikk videre med settsifrene 1-6, 7-5, 7-6 (7-5). Avgjørelsen falt i tiebreak.

Dermed fortsetter han å skrive norsk tennishistorie. Snarøya-gutten kom til sesongavslutningen på ATP-touren som første nordmann noensinne.

Der får kun årets beste poengplukkere innpass. I lørdagens semifinale skal Ruud opp mot nok en russer i form av verdenstoer Daniil Medvedev.

Tidligere i uken tapte han første gruppekamp for tenniseneren Novak Djokovic og vant deretter mot britiske Cameron Norrie.

Inntil fredag hadde Ruud tapt samtlige fem møter med Rublev.

Tøff start

Det ble et brutalt åpningssett for Ruud. Etter en fin start kom det flere feil, og det tåler man ikke mot Rublev. Russeren satte inn et voldsomt tempokjør som banet vei for to strake brudd.

Det første kom da Ruud slo i nettet på 1-1, mens det andre oppsto etter at Rublev hadde kjempet seg tilbake fra 0-30. Senere vant verdensfemmeren settet med et blankt game.

Han kunne avgjort det tidligere, men misbrukte to settballer på 5-1. Rublev trengte kun 35 minutter på å ta første stikk.

Hevet seg

Det ble et helt annet kampbilde i sett to. Ruud ble riktignok brutt allerede i sitt andre servegame, men denne gangen lot han ikke konkurrenten rykke ifra. Han svarte umiddelbart og brøt Rublevs serve etter å ha ligger under 15-40.

Russeren var tydelig frustrert. Nå gjorde han feil man ikke hadde sett tidligere i oppgjøret. Førsteservingen var plutselig mye svakere, og det utnyttet Ruud godt. På 6-5 spilte han seg til tre settballer og tydde til to av dem.

Før det hadde Ruud kommet seg ut av trøbbel på stillingen 5-5. Da plukket han fire poeng på rad og unngikk å bli brutt.

Også i tredje og avgjørende sett ble det brudd begge veier. Igjen var Rublev først ut, men Ruud svarte med en gang. Deretter holdt de serven, men Ruud fikk sjansen til å bryte for seier før tiebreaket.





