Horneland blir permanent Brann-trener

Det opplyser bergensklubben fredag. Horneland tok midlertidig over treneransvaret da Kåre Ingebrigtsen fikk sparken i juli.

– Først og fremst er jeg veldig stolt over å få lede Brann videre. Dette er en stor ære for meg. Jeg har på kort tid blitt veldig fascinert av klubben, supporterne og Bergen by, og kommer til å gi alt jeg har for å gjenreise tillit og skape stolte øyeblikk for fremtiden, sier Horneland.

Rogalendingen ble i oktober i fjor hentet til Brann som assistenttrener. Han har tidligere vært hovedtrener i eliteserieklubbene Haugesund og Rosenborg.

Stor tro

Horneland var Branns førstevalg. Sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen har ledet arbeidet med å lande en permanent løsning.

– Vi har jobbet grundig denne høsten med hva vi ser etter i en hovedtrener. Ut ifra dette arbeidet og klubbens strategi ble det tydelig at Eirik er vårt førstevalg, og vi er veldig glad for at han takket ja. Han har gjort en fantastisk jobb med laget siden han tok over i sommer, og vi har stor tro på at vi kan bygge videre på dette fundamentet, sier dansken.

Brann står i akutt fare for å rykke ned. Laget ligger tredje sist på tabellen i Eliteserien og innehar kvalifiseringsplassen med 21 poeng når fire runder gjenstår. Stabæk på direkte nedrykk er à poeng med de rødkledde fra Bergen.

Viktig signal

Svært mye tyder på at Brann må satse på å berge seg gjennom kvalifiseringsspill mot et lag fra 1. divisjon. Det skiller åtte poeng opp til Sandefjord på trygg grunn.

Horneland mener det var viktig å få avklart trenerspørsmålet før den viktige serieinnspurten.

– Tiden var inne for å ta en avgjørelse nå, både for klubben og meg. For meg er dette et viktig signal på at jeg er 100 % dedikert til å stå stødig sammen med Brann i fortsettelsen, sier han.

Brann har igjen kamper mot Sandefjord (b), Molde (h), Bodø/Glimt (b) og Sarpsborg (h).