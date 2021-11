Sport på TV torsdag, time for time

08.00: Golf, DP World Tour Championship (9 mill. dollar) på europatouren for menn. Første spilledag fra Jumeirah Golf Estates i Dubai. Sesongfinale på europatouren, der maksimalt 60 av årets beste spillere gjør opp. Engelske Matt Fitzpatrick vant i fjor, mens Viktor Hovland ble nummer tre. Nordmannen har trukket seg fra start i år, slik at ingen norske deltar nå. (Vsport Golf)

11.30: Tennis, ATP-finalene for menn (hardcourt innendørs) fra Pala Alpitour i Torino, tredje og siste innledende runde. De åtte beste singlespillerne og de åtte beste doubleparene i verden er samlet for å kåre sine sesongvinnere. Doublekamp mellom Marcel Granollers (Spania)/Horacio Zeballos (Argentina) og Kevin Krawietz (Tyskland)/Horia Tecau (Romania). Paret Granollers/Zeballos har vunnet sine to første kamper, motstanderne har tapt to. (Eurosport N)

14.00: Tennis, ATP-finalene for menn fra Torino, tredje runde. Aleksander Zverev (Tyskland) møter Hubert Hurkacz (Polen). Polakken har tapt sine to første kamper, Zverev har ett tap og en seier. (Eurosport N)

18.00: Golf, RSM Classic (7,2 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Første spilledag fra Sea Island, Georgia. Viktor Hovland trakk seg fra Dubai-turneringen (se over) og prioriterer trening og hvile en periode nå. Han spiller derfor heller ikke denne. Hans neste planlagte start er på Bahamas 2. desember. (Eurosport 1)

18.30: Tennis, ATP-finalene for menn fra Torino, tredje runde. Double-oppgjøret mellom kroatene Nikola Mektic/Mate Pavic og Ivan Dodig (Kroatia)/Filip Polasek (Slovakia). Helt avgjørende kamp der begge parene har vunnet én og tapt én kamp tidligere i turneringen. (Eurosport N)

18.45: Håndball, EHFs mesterliga menn, 7. runde gruppe A: THW Kiel – Aalborg fra Wunderino Arena. Sander Sagosen har ikke fornyet kontrakten med Kiel og er klar for moderklubben Kolstad i Trondheim fra 2023. Men i mellomtiden vil han vinne mesterligaen – det vil den norske stjernen alltid! Da må helst gamleklubben Aalborg slås på hjemmebane i kveld. Den danske klubben med nordmennene Kristian Bjørnsen og Sebastian Barthold på laget ligger bare poenget bak Kiel i gruppe A. (Vsport 1)

19.00: Ishockey, Eliteserien menn, 19. runde: Vålerenga – Stjernen fra Jordal Amfi. Serieleder Stjernen tapte hjemme for Frisk før landslagspausen og nå ligger Stavanger bare to poeng bak. I kveld venter en tøff bortekamp mot fjerdeplasserte Vålerenga. Klubbene har vunnet én gang hver i innbyrdes møter til nå i sesongen. (TV 2 Sport 2)

20.00: Darts, Grand Slam of Darts. Sjette dag fra Aldersley Leisure Village i Wolverhampton. (Vsport 3)

20.00: Golf, LPGA-tourmesterskapet for kvinner (5 mill. dollar). Første dag fra Tiburón GC i Naples, Florida. (Vsport Golf)

21.00: Tennis, ATP-finalene for menn fra Torino, tredje runde. Tittelforsvarer Daniil Medvedev (Russland) møter Jannik Sinner (Italia). Sinner var i utgangspunktet ikke kvalifisert, men ble hasteinnkalt tirsdag for å erstatte sin skadde landsmann Fabio Berrettini. 20-årige Sinner takket for tilliten med å slå polske Hubert Hurkacz i to strake sett og kan gå til semifinale med seier her. (Eurosport N)

01.00: Ishockey, NHL: Toronto Maple Leafs – New York Rangers fra Scotiabank Arena. (Vsport 2)

02.00: Ishockey, NHL: Minnesota Wild – Dallas Stars fra Xcel Energy Center i Saint Paul. Med to tap på de tre siste har Minnesota og Mats Zuccarello mistet ledelsen i Central Division til Winnipeg Jets. Etter et par døgns hvile venter nå Dallas Stars på hjemmebane og det er en klubb «Zucca» kjenner litt til: Han spilte 15 kamper og gjorde 14 målpoeng for Dallas i vårsesongen 2019. Da var epoken i New York Rangers over og han hadde ennå ikke tegnet kontrakt med Wild. (Vsport 1)

02.15: Amerikansk fotball, NFL: Atlanta Falcons – New England Patriots fra Mercedes-Benz Stadium. (Vsport +)

04.00: Ishockey, NHL: Vegas Golden Knights – Detroit Red Wings fra T-Mobile Arena. (Vsport 2)

