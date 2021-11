Rasisme ryster britisk cricket

Tirsdag fikk britiske parlamentarikere høre en følelsesladd forklaring fra den tidligere cricketstjernen Azeem Rafiq, som fortalte om hvordan lagkamerater i en årrekke overøste ham med rasistiske kommentarer i garderoben da han spilte for Yorkshire Country Cricket Club.

Rafiq hevdet overfor kulturkomiteen i det britiske Parlamentet at rasismen i britisk cricket er «institusjonalisert», systematisk og til tider svært grov. Han fortalte om at grov ordbruk myntet på hans og lagkameraters pakistanske bakgrunn ble en norm, som aldri ble utfordret av ledelsen i klubben.

Må se endring

Etter Rafiqs opptreden i Parlamentet har det strømmet på med nye anklager om rasisme i cricketsporten. Over 1000 personer har kontaktet den uavhengige kommisjonen for likeverd i cricket (ICEC), ifølge BBC.

– Cricketen må endre seg nå, sier ICECs leder Cindy Butts. Hun mener mange er blitt inspirert av det hun kaller Rafiqs modige vitnesbyrd i Parlamentet.

– Det er helt avgjørende at folk på tvers av idretten får sjansen til å bli hørt, sier Butts.

Rafiq sier til BBC at han er glad for at mange nå kommer med sine historier og dette kan bidra til å endre ikke bare idretten, men hele samfunnet.

– Du må være ærlig og du må stå fram og lette hjertet, for du kommer til å bli hørt, sier Rafiq.

Har beklaget

En rapport har allerede slått fast at den tidligere cricketstjernen har vært utsatt for «rasistisk trakassering og mobbing». Men hans tidligere klubb har ikke villet foreta seg noe overfor ledelsen, spillere eller ansatte.

Rapporten har likevel fått konsekvenser for Yorkshire, som er nektet å være vertskap for internasjonale kamper. Utstyrsleverandøren Nike har delvis stoppet sine leveranser og sagt de ikke vil inngå nye avtaler.

Yorkshires styreleder Lord Patel har beklaget overfor Rafiq og sagt at alle anklager om systematisk rasisme skal undersøkes.

Tidligere Yorkshire-spiller Ismail Dawood beskriver kulturen i cricket da han spilte som «arkaisk».

– Det var et giftig miljø, og det ser ut til at det er slik fortsatt, sier han.

(©NTB)