Fra Chelsea til Sogndal: – En av de få jobbene jeg kunne tatt

I Chelsea jobbet Flo blant annet i akademiet og holdt et øye med spillere ute på lån.

– Dette er en av de få jobbene jeg kunne ha sagt opp stillingen min i Chelsea for, sa Flo da han ble presentert som Sogndal-trener torsdag.

– Det blir litt vemodig, forteller han om å forlate London-klubben der han hadde suksess også som spiller rundt tusenårsskifte. Han sier likevel at han kommer til jobben i Sogndal forberedt.

– Jeg kjenner kunnskapen og miljøet. Jeg ser mulighetene, fortsatte han.

Han adresserte også påstander om at han ikke er streng nok til å lykkes i toppfotballen.

– Noen sier at jeg er for snill, og det er jo rart. Jeg har god erfaring fra toppfotball i mange år, og jeg hadde nok ikke lyktes så godt om jeg hadde vært for snill, sa Flo.

Målsetting

Sogndal ligger på 5.-plass med 41 poeng foran de siste to serierundene, og ligger foreløpig an til opprykkskvalifisering.

– Målet er å etablere oss i toppdivisjonen etter hvert. Det tror jeg vi alle kan være enige om.

Flo la til at det er en spennende innspurt. Han er klar for å ta fatt på laget uansett om laget rykker opp eller blir i 1. divisjon.

– Jeg tror ikke jeg har så stor fallhøyde. Jeg har hatt suksess før og kjenner folk her. Jeg er stolt og gleder meg. Det er en fordel at jeg kjenner klubben.

Roser Bakke

Eirik Bakke bekreftet i august at han ville gi seg som trener i Sogndal. Han tok over klubben i 2015.

– Eirik har gjort en kjempejobb. Han var utrolig nær å rykke opp i fjor, sa Flo.

Han vil også ta med seg noe av det han har lært i Chelsea, blant annet fra manager Thomas Tuchel som sist sesong ledet laget til mesterligatittelen.

– Det er veldig mange ting jeg har lyst til. Da Tuchel kom inn i Chelsea, hadde han veldig mye energi og giv. Det smittet veldig over på de rundt ham og spillerne. Det har jeg veldig lyst til å klare.