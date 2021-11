Sport på TV onsdag, time for time

11.30: Tennis, ATP-finalene for menn (hardcourt innendørs) fra Pala Alpitour i Torino, andre runde. De åtte beste singlespillerne og de åtte beste doubleparene i verden er samlet for å kåre sine sesongvinnere. Doublekamp mellom colombianerne Juan Sebastian Cabal/Robert Farah og Jamie Murray (Storbritannia)/Bruno Soares (Brasil). (Eurosport N)

14.00: Tennis, ATP-finalene for menn fra Torino, andre runde. Verdensener Novak Djokovic (Serbia) mot Andrej Rublev (Russland). (Eurosport N)

18.30: Tennis, ATP-finalene for menn fra Torino, andre runde. Doublekamp der franskmennene Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut møter Rajeev Ram (USA)/Joe Salisbury (Storbritannia). (Eurosport N)

18.45: Håndball, EHFs mesterliga, 7. runde gruppe A: Elverum – Montpellier fra Terningen Arena. Med tre strake seire har Elverum tatt grep om en playoff-plass i gruppe A. Snart halvveis i gruppespillet ligger de bare poenget bak lederduoen Kiel og dagens franske motstander. Særlig har Elverum og årets komet Tobias Grøndahl imponert med sterke borteseire i Hviterussland og Ungarn. (Viasat 4)

18.45: Håndball, EHFs mesterliga, 7. runde gruppe B: Motor Zaporizjzjia (Ukraina) – Telekom Veszprém (Ungarn) fra Yunost Sportspalass. (Vsport 1)

20.00: Darts, Grand Slam of Darts. Femte dag fra Aldersley Leisure Village i Wolverhampton. (Vsport 3)

20.45: Fotball, engelsk FA-cup 1. runde, omkamp: Stockport County – Bolton Wanderers fra Edgeley Park. 2–2 i første kamp for disse to klubbene med vidt forskjellig historie. Stockport er stiftet i 1883 og var som høyest i ligasystemet på slutten av 1990-tallet – på nivå to. Nå spiller de i National League, som er nivå fem. I FA-cupen har de nådd 5. runde tre ganger: 1935, 1950 og 2001. Bolton er stiftet i 1874 og var én av 12 klubber som startet The Football League i 1888. De har vunnet FA-cupen fire ganger (1923, 1926, 1929 og 1958) og spilte i Premier League 1995–2012. I 2018–19 hadde klubben store økonomiske problemer. De rykket ned fra Championship, ble satt under administrasjon i mai 2019 og fikk nye eiere i august. Da League One ble covid-avbrutt tidlig i 2020 rykket de ned til nivå fire, men rykket direkte opp igjen i våres og spiller nå i League One igjen. (Vsport 2)

20.45: Håndball, EHFs mesterliga, 7. runde gruppe B: SG Flensburg-Handewitt – Dinamo Bucuresti fra Flens Arena. Flensburg vant sin første kamp av seks sist, men den tyske storklubben er fortsatt sist i gruppa før denne. (Vsport 1)

21.00: Tennis, ATP-finalene for menn fra Torino, andre runde. Casper Ruud møter jevngamle Stefanos Tsitsipas fra Hellas. Sistnevnte har fylt 23 år og er fire måneder eldre enn Ruud. Begge tapte sin første kamp i sluttspillet og trenger seier for å kunne avansere til semifinale. De har møtt hverandre to ganger tidligere og står med én seier hver. Casper Ruud vant på grus i Madrid i månedsskiftet april/mai, mens grekeren var sterkest på hardcourt i kvartfinalen i Toronto, Canada i august. (Eurosport N)

03.00: Ishockey, NHL: Vancouver Canucks – Colorado Avalanche fra Rogers Arena. (Vsport 2)

04.00: Ishockey, NHL: Seattle Kraken – Chicago Blackhawks fra Climate Pledge Arena. (Vsport 1)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen