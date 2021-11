Ruud kviknet til og snudde til sin første seier i ATP-sluttspillet

Tennisproffen fra Snarøya vant oppgjøret med settsifrene 1-6, 6-3, 6-4. Det var hans første seier i prestisjeturneringen i Nord-Italia. Fredag vil Ruud ta seg videre fra gruppespillet om han slår russeren Andrej Rublev.

– Det var en liten snuoperasjon. Det var selvfølgelig morsomt på slutten, men det begynte ikke så bra, sa Ruud til Discovery+.

I åpningssettet viste nordmannen seg fra sin svakeste side på lang tid. Han gjorde svært mange feil, og Norrie trengte kun litt over en halvtime på å ta første stikk.

Men i sett to var Ruud betraktelig bedre. Han fikk kontroll på egen serving og lot ikke lenger Norrie diktere kampen. Gjennombruddet kom da han brøt til 5-3 etter at briten hadde begynt å rote det litt til for seg selv.

– Bare noen poeng her og der kan snu en kamp. Han var bedre enn meg i først sett og store deler av det andre, men så gjorde han noen slurvefeil på 3-4 i egen serve. Da fikk jeg servebruddet, og ting snudde, forklarte Ruud.

Han koblet grepet om seieren med en vellykket bruddball som ga norsk 3-2-ledelse i det tredje settet. Deretter styrte han det hele inn og avgjorde på sin fjerde matchball.

Bytte

26 år gamle Norrie ble i timene før duellen hentet inn som erstatter for en albueskadd Stefanos Tsitsipas (nummer fire i verden). Det gjorde plutselig Ruud til favoritt, men det så ikke sånn ut i første sett.

Der virket han preget og trøblet stort de gangene Norrie slo ballen opp i backhanden på nordmannen. Ruud ble brutt første gang i sitt andre servegame, og Norrie lyktes på nytt da han føk opp i 5-1 på sin andre bruddball i kampen.

Ruud hadde mye å rette på, men en kort pause gjorde ham godt. Han viste helt andre takter, utlignet matchen og tok hjem seieren.

Gjensyn

For halvannen måned siden utklasset han Norrie i finalen som ga ham en ATP-tittel i San Diego. Det var hans første tourtriumf på hardcourt.

Mandag spilte Ruud en tidvis imponerende åpningskamp mot Novak Djokovic. Da rystet han verdenseneren i innledningen og holdt ham til tiebreak. Serberen ble til slutt for sterk og vant i strake sett.

Det er bare årets beste poengplukkere som får delta i ATP-sluttspillet. Ruud er førte nordmann som har fått innpass.