– Norge hadde bare en halv sjanse. Spillerne mine fulgte planen, sa van Gaal etter 2-0-seieren.

– (Erling Braut) Haaland var den eneste spilleren som kunne skape sjanser for Norge i kampen i Oslo. Derfor var det en fordel for oss at han ikke var med i denne kampen, la 70-åringen til.

Nederlands scoringer kom i sluttminuttene. Den siste sto storstjernen Memphis Depay for etter en kontring på overtid.

Van Gaal skadet hoften i et fall med en sykkel for noen dager siden. Han satt i rullestol i en VIP-boks og fulgte kampen på De Kuip-stadion.

Europeisk VM-kvalifisering fotball menn tirsdag, 10. og siste kampdag:

Gruppe G:

Nederland – Norge 2-0 (i Rotterdam), Gibraltar – Latvia 1-3 (i Gibraltar), Montenegro – Tyrkia 1-2 (i Podgorica).

Nederland til VM, Tyrkia til omspill.

Gruppe D:

Bosnia-Hercegovina – Ukraina 0-2 (i Zenica), Finland – Frankrike 0-2 (i Helsingfors).

Frankrike til VM, Ukraina til omspill.

Gruppe E:

Tsjekkia – Estland 2-0 (i Praha), Wales – Belgia 1-1 (i Cardiff).

Belgia til VM, Wales til omspill.