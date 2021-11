Tilbake i «Badekaret» – åsted for norsk lykke og fortvilelse

Der fikk Norge sitt styggeste tap i en kvalifiseringskamp noensinne, et av de heldigste poengene på veien til første sluttspill på 56 år, og der ble matchballen i kampen om EM-plass i 1996 misbrukt. Det er også den eneste arena der Norges landslag for menn har vunnet en sluttspillkamp i EM.

Hatt mange finaler

Kampen landslaget ble snytt for var også der. Da Norge 21. juni 2000 hadde spilt ferdig 0-0-kampen mot Slovenia i Arnhem, lå laget an til å spille EM-kvartfinale mot Nederland på De Kuip fire dager senere. Så scoret Spania to overtidsmål mot Jugoslavia i Brugge, og det siste sendte Norge ut av EM.

21 år senere venter Norge fortsatt på en ny sluttspillkamp. Seier på De Kuip tirsdag vil kunne bryte den langvarige tørken.

Arenaen heter egentlig Feijenoord stadion, men alle i Nederland omtaler den som De Kuip – «Badekaret». Den ble bygd i 1937 med design inspirert av Highbury i London og Yankee Stadium i New York, og den ble i sin tur inspirasjonskilde for Barcelonas storstue Camp Nou.

De Kuip har vært arena for EM-finalen i 2000, 10 europacupfinaler og hittil 125 landskamper for Nederland, som der har statistikken 80-27-18, med målforskjell 310-110.

Grusom revansj

Norge vant sin første landskamp der. Takket være to mål av Henry Johannessen ble det 3-2-seier i juni 1951, men Nederland skulle hevne seg grundig. I lagenes neste møte på De Kuip i 1959 vant hjemmelaget 7-1, og i VM-kvalifiseringskamp i november 1972 hele 9-0 med tre mål av Johan Neeskens og to av Johann Cruyff. Det er Norges styggeste tap i en kvalifiseringskamp og det styggeste uansett siden 1945.

I juni 1993, noen dager etter at England ble slått 2-0 på Ullevaal, kom Drillos landslag til Rotterdam og greide 0-0 tross et nederlandsk råkjør før pause, blant annet med skudd i begge stolper med sekunders mellomrom. Det var da en avis skrev at «Gud er norsk». Norge endte som gruppevinner og kvalifiserte seg til VM for første gang siden 1938.

To og et halvt år senere kom Norge til byen igjen på jakt etter EM-billett. Norge hadde misbrukt to matchballer mot Tsjekkia og måtte vinne for å bli EM-klar, spille uavgjort for å få omspill. Nederland tok ledelsen da Erland Johnsens klareringsspark traff Clarence Seedorf og spratt i mål. I sluttminuttene, da alle mann gikk i angrep, kontret vertene inn to mål til, og tribunene ristet.

Stoppertrøbbel

I 2000 ble det norsk jubel på De Kuip igjen da Norge slo Spania 1-0 i sin åpningskamp i EM-sluttspillet. Steffen Iversen ble matchvinner da han nikket inn et langt utspill fra keeper Thomas Myhre, men seieren kostet. Henning Berg pådro seg skaden som skulle sette ham utenfor resten av EM.

Stoppertrøbbel har forfulgt de norske på De Kuip. I 1995 måtte Ronny Johnsen melde forfall med vond skulder, og i VM-kvalifiseringskampen i 2009 måtte Brede Hangeland stå over på grunn av gule kort. 34-årige Morten Fevang fikk sin landslagsdebut på hans plass, og Norge røk 0-2 i det som ble Drillos aller første tap i en VM-kvalifiseringskamp av betydning.

Feyenoord har lenge hatt planer om å bygge en ny stadion, men planene er stadig utsatt og nå lagt på is inntil videre. De Kuip vil fortsatt være åsted for storkamper.

Tirsdag stifter Feyenoord-duoen Marcus Holmgren Pedersen og Fredrik Aursnes bekjentskap med bortegarderoben på stadion som til daglig er deres hjemmebane. Uvant blir det også å gå ut foran tomme tribuner etter Nederlands koronanedstengning.

Etter tirsdag har bare Belgia (19) og Luxembourg (11) møtt Nederland på De Kuip flere ganger enn Norges sju.