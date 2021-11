Solbakken etter nedturen: – Vi skal til EM i 2024

Et norsk herrelandslag har ikke tatt seg til et seniorsluttspill i fotball siden EM i 2000. Den ventetiden vil vare til minst 2024.

- Jeg er 98 prosent sikker på at dette unge laget kommer dit, sier Ståle Solbakken etter skuffelsen i Rotterdam.

Norge måtte vinne i Rotterdam for å ta seg direkte til neste års VM i Qatar. Siden det ble tyrkisk seier i Montenegro, måtte det også tre poeng til for å ta seg til toeromspillet i mars.

Det var ikke Solbakkens menn i nærheten av. Norge skapte ingenting på De Kuip, og i sluttminuttene kom knockouten med to nederlandske scoringer.

– Vi så akkurat hva som ville skje hvis vi åpnet oss. Kontringer er da det de er best på. Vi var ikke gode nok med ball, men kanskje skulle vi ventet med å skifte, sa Solbakken til TV 2 og viste til formasjonsendringen i 2. omgang.

– Sto det 0-0, skulle vi skifte til 3-4-3 eller 3-5-2 da det var rundt et kvarter igjen og sette inn støtet. Det var litt tomt for krefter, og vi slet med å sette sammen det siste. Det var ikke fordi gutta ikke ville, men mer at vi ikke var dyktige nok i den siste fasen

Norge endte på tredjeplass i sin VM-kvalgruppe. Det skilte til slutt fem poeng til Nederland og tre til Tyrkia. Kvalifiseringen var Solbakkens første som norsk landslagssjef.

– Det er mislykket når man blir nummer tre. Slik vil det alltid være, sa han som en oppsummering av sitt første år i Norge-jobben.

Neste mesterskapssjanse blir EM om underkant av tre år.