Skiskyting: Nilsson tatt ut til verdenscupåpningen

– Det er kjempegøy og jeg er veldig glad for at jeg får sjansen til å gå i Östersund. Det kjennes også godt siden det var her jeg fikk verdenscupdebuten i vår, sier Nilsson.

Hun tok foran sist sesong overgang fra langrenn til skiskyting og har til tider slitt i sin nye tilværelse med børsa på ryggen. Hun ble nummer 23 på sprinten og nummer 12 på kortdistansen (normalprogram) i den svenske sesongåpningen sist helg. Hun bommet fire ganger lørdag og fem ganger søndag.

Nilssons første sesong som skiskytter gikk uten publikum rundt om i løypa. Hun gleder seg til å se folk til stede.

– Det med publikum er helt nytt for meg ettersom det var korona forrige sesong, så å få oppleve publikum for første gang som skiskytter blir spennende, sier Nilsson.

De største stjernene Hanna Öberg, Elvira Öberg og Linn Persson er også med, mens Mona Brorsson og Anna Magnusson og får plass i Östersund.