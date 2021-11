Ruud vil revansjere Djokovic-tapet – mener han fortsatt er underdog selv om semifinalen er målet

Ruud tok seg til finalen i Torino som den siste av de åtte kvalifiserte, og selv om han yppet seg mot verdensener Novak Djokovic i det første settet i mandagens første kamp i gruppespillet måtte han tåle at det ble tap 6-7, 2–6

– Jeg tar med meg mye positivt fra denne kampen og inn til den neste, og forhåpentlig til den neste etter der igjen. Nå har jeg forhåpentlig fått unna den vanskeligste motstanderen med en gang og har fått en god indikasjon på hvor nivået ligger, hvordan banen føles og hvordan forholdene er, sa Ruud til NTB og resten av den norske pressen etter tapet for verdens beste tennisspiller.

I de to neste kampene venter Stefanos Tsitsipas fra Hellas og Andrej Rublev fra Russland. De er ranket som nummer fire og fem i verden.

Den neste kampen spilles onsdag kveld.

– Jeg skal møte to jevnaldrende spillere som jeg er vokst opp med og kjenner litt bedre enn det jeg gjorde med Djokovic. Jeg tar med mye positivt, selv om det alltid er noe man kan gjøre bedre. Alt i alt er det mye man ta med seg videre selv om det blir tap.

Spennende

Ruud har blitt en bedre tennisspiller denne sesongen. Det gjelder uansett underlag.

– Det blir spennende å se hva jeg kan gjøre i de to neste kampene. De blir ikke lette de heller. Jeg er underdog i de to neste kampene også, men jeg kjenner dem i hvert fall litt bedre enn Djokovic.

Nordmannen mente at han åpnet turneringen i Torino helt greit. Kanskje gjør tapet at han skjerper seg ytterligere til de to siste kampene i gruppespillet.

– Dette var en god måte å starte turneringen på. Jeg skal lade opp og prøve å slå tilbake. Det er nå det gjelder, og jeg har fortsatt tro på at jeg kan avansere til semifinalen, men da må jeg spille bedre enn noen gang har gjort. Troen er fortsatt på plass, sa Ruud.

– Hvordan vil du rangere denne kampen opp mot andre store kamper du har spilt?

– Det var en stor følelse å være der ute og at jeg fikk være med. Jeg fikk til mye, men det er også mye man kan sette fingeren på og være kritisk til. Slurvefeilene må bort, og jeg må serve enda bedre. Jeg spilte bra tennis fra grunnlinjen. Flere førsteserver må inn. Du kan bli litt stresset når du møter verdens beste spiller. Han er over alt og i alle kroker av banen. Han er ekstremt god til å lese spillet.

Skjerpings

Tirsdag blir det mye hvile på 22-åringen fra Snarøya. Han får også presset inn en treningsøkt. Ruud mener det ligger mye god trening i å møte de beste.

– Dette er den beste indikasjonen du kan få for å finne ut hva jeg kan bli bedre på. Det er de åtte beste som er her, og det må du være fornøyd med.

Ruud sier at Djokovic er bedre enn ham selv på det meste.

– Han er bedre på førsteserven enn meg og også mer presis. Han prikker linjene regelmessig. Der er han nærmest komplett, sier Ruud.