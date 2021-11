Sport på TV mandag, time for time

11.30: Tennis, ATP-finalene for menn (hardcourt innendørs) fra Pala Alpitour i Torino, første runde. De åtte beste singelspillerne og de åtte beste doubleparene i verden er samlet for å kåre sine sesongvinnere. Dagen åpner med doublekampen Rajeev Ram (USA)/Joe Salisbury (Storbritannia) – Jamie Murray (Storbritannia)/Bruno Soares (Brasil). (Eurosport N)

14.00: Fotball, VM-kvalifisering Afrika, 6. runde gruppe H: Namibia – Togo fra Johannesburg. (Vsport 2)

14.00: Tennis, ATP-finalene for menn fra Torino, første runde. Casper Ruud opplever karrierens hittil absolutte høydepunkt: Å være blant de åtte utvalgte som får lov å spille finaleturneringen på ATP-touren. Debutanten kunne neppe fått en tøffere start enn denne: Novak Djokovic (34) har vunnet ATP-finalen fem ganger og sesongrankingen for ATP sju ganger, inkludert i 2021. Serberen har da også vunnet tre av årets fire Grand Slam-turneringer, bare US Open glapp. Merittlista til Djokovic er milelang, men han har likevel uttrykt beundring for dagens motstander og den sesongen nordmannen snart har lagt bak seg. (Eurosport N)

17.00: Fotball, VM-kvalifisering Afrika, 6. runde gruppe A: Niger – Djibouti fra Niamey. (Vsport 2)

18.30: Tennis, ATP-finalene for menn fra Torino, første runde: Double-oppgjøret mellom Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut (Frankrike) og Juan Sebastian Cabal/Robert Farah (Colombia). (Eurosport N)

20.00: Darts, Grand Slam of Darts. Tredje dag fra Aldersley Leisure Village i Wolverhampton. (Vsport 3)

20.45: Fotball, VM-kvalifisering Europa, 10. og siste kampdag. Gruppe C: Nord-Irland – Italia fra Windsor Park i Belfast. (TV 2 Sport 1)

20.45: Fotball, VM-kvalifisering Europa, Gruppe I: San Marino – England fra Serravalle. (TV 2 Sport Premium)

21.00: Tennis, ATP-finalene for menn fra Torino, første runde. Dagens andre og siste singelkamp er tvekampen Stefanos Tsitsipas (Hellas) – Andrej Rublev (Russland). (Eurosport N)

01.00: Ishockey, NHL: Tampa Bay Lightning – New York Islanders fra Amalie Arena. (Vsport 2)

01.00: Ishockey, NHL: Columbus Blue Jackets – Detroit Red Wings fra Nationwide Arena. (Vsport 1)

02.15: Amerikansk fotball, NFL: San Francisco 49ers – Los Angeles Rams fra Levi’s Stadium i Santa Clara. (Vsport +)

