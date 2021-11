Solbakken kan velge fritt i troppen: – Vi må tro at det er mulig

Han bekreftet det ved å nikke og smile under mandagens pressekonferanse i Rotterdam.

– Dette skal avgjøres over en kamp, og det gir oss en sjanse. Det hadde vært annerledes om Nederland og Norge skulle møtes 20 ganger, sa Solbakken.

– Vi må legge press på oss selv og ikke tro at det er umulig. Vi må nok være på vårt beste, og Nederland kanskje litt under sitt beste, men gleden med fotball er at alt kan skje.

Videoanalytiker Andrew Findlay skal følge Montenegros kamp mot Tyrkia og melde videre til Brede Hangeland på den norske benken underveis. Administrativ leder Are Hokstad skal også følge med på det som skjer i Podgorica.

– Vi kommer til å være godt oppdatert, sa Solbakken.

Både Nederland, Tyrkia og Norge kan havne på første-, andre- eller tredjeplass i gruppen, og Solbakken sa at det blir hans magefølelse som avgjør om Norge skal øke risikoen mot slutten hvis Norge for eksempel har uavgjort og Tyrkia ligger under. I jakten på direkte VM-plass kan omspillplass ryke om den offensive satsingen blir straffet med baklengsmål.

Sammenlignet med van der Duim

Solbakken ble av nederlandske medier spurt hva han lærte av Nederlands kollaps mot Montenegro og svarte med et eksempel fra skøytesporten, en 40 år gammel nederlandsk fadese.

– Jeg vet ikke om jeg lærte så mye. Nederland vet hva de gjorde galt. De er et av Europas beste lag, men lørdag var de litt som Hilbert van der Duim da han ikke gikk siste runde. Normalt vet de hvor mange runder det er, så jeg tror ikke de gjentar det, sa Solbakken.

I allround-VM på Bislett i 1981 gikk tittelforsvarer van der Duim jublende over mål en runde før slutt i samløp med Amund Sjøbrend på 5000 meter, i den tro at løpet var over. Sjøbrend endte som verdensmester.

– Jeg regner med å møte et offensivt Nederland, men også det normale Nederland som både kan angripe og forsvare seg. For å kunne lykkes må vi være perfekte defensivt, men vi må finne rett balanse, for vi må skape noe selv også. Vi kan ikke bare beskytte eget mål, vi må vise at vi også kan bruke ballen, fortsatte Solbakken.

Verre om det var de Jong

Nederlandske journalister ville også ha hans reaksjon på at landslagssjef Louis van Gaal sannsynligvis må se kampen sittende i rullestol etter å ha falt og slått seg.

– Jeg tror Nederland ville hatt større grunn til bekymring dersom (Frenkie) de Jong satt i rullestol enn når van Gaal gjør det, men jeg ønsker ham det beste. Vi kommer til å hilse på hverandre når vi møtes i morgen, og takke for kampen etterpå. Han har hatt en fantastisk karriere og er en rollemodell for mange trenere. Han nyter stor respekt også i Norge, sa Solbakken.

Tidligere mandag roste van Gaal det norske laget for å framstå som et lag og med en markant stil.

– Det er morsomt å få ros av en slik autoritet, men samtidig er vi her for å gjøre det vanskelig for ham, sa Solbakken før han ledet sine 25 spillere i en timelang treningsøkt på De Kuip.

Den ble stengt for mediene og andre utenforstående etter oppvarmingen.

