Kane med fire fulltreffere på et kvarter - England til VM

Totalt står Harry Kane med 48 landslagsmål, det samme antallet som Tottenham-legenden Gary Lineker har. Bobby Charlton er Englands nest mestscorende gjennom tidene. Han gjorde i sin tid 49 landslagsmål. Wayne Rooney har 53 mål.

England sikret seg direkteplass i neste års VM-sluttspill som vinner av gruppe I ,med totalt 26 poeng på ti kamper.

Tottenhams Harry Kane startet målshowet i 1. omgang med et straffespark til 3-0 etter 27 minutters spill. Fem minutter senere kom nummer to, og i det 39. minuttet ble det mål på et nytt straffespark. 6-0 på bortebane kom tre minutter før pause.

Kane ble byttet ut 17 minutter ut i 2. omgang.

Harry Maguire gjorde 1-0 i det sjette minutt, og 2-0 kom på et selvmål av Filippo Fabbri.

I 2. omgang la først Emile Smith Rowe på til 7-0 i det 58. minutt. Tyrone Mings stanget inn 8-0 rett etter at San Marino hadde blitt redusert til ti mann da Dante Rossi fikk sitt andre gule kort. Da var det spilt 69 minutter. Like etter scoret Jude Bellingham sitt første for England til 9-0, men det ble annulert etter at VAR ble koblet inn. 13 minutter før slutt ble det uansett 9-0, og denne var Tammy Abraham mannen bak scoringen. 10 kom ved Bakayo Saka bare et par minutter senere.

VM-kvalifisering menn mandag, uefa - Gruppe I, 10. runde:

Albania – Andorra 1-0 (0-0)

Mål: 1-0 Endri Çekiçi (str. 73).

Polen – Ungarn 1-2 (0-1)

Mål: 0-1 András Schäfer (37), 1-1 Karol Swiderski (61), 1-2 Dániel Gazdag (80).

San Marino – England 0-10 (0-6)

Mål: 0-1 Harry Maguire (6), 0-2 Filippo Fabbri (selvmål 15), 0-3 Harry Kane (str. 27), 0-4 Kane (32), 0-5 Kane (str. 39), 0-6 Kane (42), 0-7 Emile Smith Rowe (58), 0-8 Tyrone Mings (69), 0-9 Tammy Abraham (78), 0-10 Bukayo Saka (79).

Rødt kort: Dante Carlos Rossi (68), San Marino.

England kvalifisert til VM, Polen til omspill.