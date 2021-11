Høyrisiko for mange spillere før Nederland-duellen

Ørjan Håskjold Nyland, Stefan Strandberg, Martin Ødegaard, Mohamed Elyounoussi, Kristian Thorstvedt, Ola Solbakken og Andreas Hanche-Olsen står alle med ett gult kort. Morten Thorsby (har allerede sonet én gang) er oppe i tre etter at han havnet i dommerens bok også mot Latvia lørdag.

Spillere må stå over en kamp for hvert andre gule kort i løpet av kval-fasen. Den kan være på hele tolv kamper for Norges del.

Ordningen gjør at Albanias Klaus Gjasula etter seks gule kort kommer til å ha vært utelukket i tre kamper.

Gruppetoeren skal gjennom et omspill i mars med enkeltkamp i semifinale og finale. Det er eventuelt her nesten et helt norsk lag nå er i faresonen.

Nederland topper puljen med 20 poeng foran Tyrkia (18, elleve plussmål) og Norge (18, ti plussmål).

Tyrkerne spillere borte mot Montenegro i sin siste kamp.